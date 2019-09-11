爱喝奶茶和可乐 17岁少年患上“姐妹病”

近日，17岁的王羽（化名）因长期饮用奶茶、可乐等高糖饮料，喝出了糖尿病，同时查出了结核病。湖南省胸科医院骨、中西医科副主任医师庞菁介绍，经常喝可乐、奶茶这些含糖较高的饮料，易让人产生对高甜度口味的依赖，极易导致糖尿病的发生，并大幅增加患结核病的几率。

17岁的王羽，在今年5月份的一次感冒后就一直不停地咳嗽、咳痰。经过当地医院胸部CT检查确诊，王羽的肺部有一个“空洞”，怀疑肺结核。随后，王羽被转入湖南省胸科医院骨、中西医科接受治疗。入院后，王羽被确诊为肺结核合并糖尿病。经了解，王羽特别喜欢喝可乐、奶茶等高糖饮料，并且这一习惯已经持续了5年多。目前王羽的血糖被控制在正常范围内。

湖南省胸科医院内三科主任梁珍表示，由于糖尿病患者体内代谢紊乱，免疫功能差，为结核菌快速生长、大量繁殖提供良好的营养环境，因此糖尿病患者患结核病的几率是普通人的4至8倍。梁珍提醒，结核病与糖尿病这对“姐妹病”一旦结伴，就会相互影响，当糖尿病患者血糖控制欠佳，或者出现两周以上咳嗽、咳痰、盗汗、午后发热等症状，应引起注意，及时到正规医院就诊。