流感季临近 六招激活身体免疫力

医学指导/广东省妇幼保健院儿童保健科主任吴婕翎、广东省妇幼保健院中医科主任潘明沃

眼下正处夏秋换季时节，气温多变，一不小心宝宝就可能被各种病原体“盯上”，再加上即将到来的流感季，如何让宝宝少生病、不生病成为每位家长的“必修课”。广东省妇幼保健院儿童保健科主任吴婕翎、中医科主任潘明沃为广大家长支招：如何激活宝宝的免疫力，如何让宝宝安度人生中的第一个流感季。

免疫力也有“空窗期”

细心的宝爸宝妈发现，宝宝生病好像也“挑时候”，在某段时间好像特别容易生病。原来，小宝宝的免疫力也有“空窗期”。

吴婕翎介绍，宝宝刚出生的时候，免疫力尚未接受刺激，自身免疫力几乎是一片空白。宝宝出生后，妈妈会带给孩子一系列增强免疫的物质，保证宝宝在4~6个月以内比刚出生时免疫力高一点。

但是，宝宝六个月以后，从母亲体内获得的免疫物质接近消耗殆尽，此后便主要依靠小宝宝自己积累。这个积累的过程，正常来说，需要6个月左右的时间，有些增长较慢或者新生儿期生过病的宝宝，可能会更慢。

可以说，6月龄左右的宝宝免疫力正处“空窗期”。对于一些早产的孩子，或者新生儿期曾生病住院的孩子，这个“空窗期”可能来得更早一些。

此外，即便不是免疫力“空窗期”，宝宝的免疫力在成长过程中也面临着不少考验期，比如开始规律地上早教、刚进入幼儿园、刚上小学时，尤其是免疫力差的宝宝，接触到新环境，会接受各种各样的病原体的冲击。

激活宝宝免疫力 记住这6招

婴幼儿容易被各种病原体“盯上”，说到底还是免疫力相对低下。

孩子生病了，家长才开始想着提高孩子的免疫力，这样心急的家长并不少见。潘明沃提醒，“治未病”的基础永远都应该放在平时，不能等到孩子生病了才想到要提高免疫力。

如何激活宝宝的免疫力，少生病、不生病呢？两位专家支招——

1.锻炼不可少

提升免疫力，首先要锻炼。

不要总是把孩子抱在手上或者放在婴儿车上，这样宝宝的手脚运动就特别少，要让他尽可能多动。

尤其是6月龄左右的孩子，大多已经会坐，让他坐着玩、爬着玩均可。亲子游泳也是不错的提升宝宝免疫力的运动方式。

2.适当接触病原体

激活免疫力还需要不断地去刺激免疫系统。“接触过了，刺激过了，会产生一定的免疫力，不至于一接触就生病。”吴婕翎说，想要孩子对病菌、细菌有抵抗力，要有反复的轻度接触，因此护理宝宝时“不要太干净”。

很多家长在照顾孩子时，会把玩具洗干净、消消毒才敢拿给孩子玩，其实孩子适当啃咬玩具，通过胃肠接触细菌，有利于提高抵抗力。

3.按时接种疫苗

还要及时接种疫苗。疫苗有一类苗和二类苗之分，一类苗是国家给适龄儿童免费提供的，很多家长困惑到底有没有必要接种二类苗。“无论是接种哪种疫苗，都能提升宝宝的免疫力。”吴婕翎建议，宝宝身体条件允许的情况下，应按时接种疫苗，脊髓灰质炎、乙肝、轮状病毒、13价肺炎疫苗等均是6个月以下宝宝可以接种的疫苗。

吴婕翎特别指出，家长不要太纠结是一类苗还是二类苗，在经济条件允许的情况下，能接种的疫苗尽量都接种。

4.脾胃调理在平时

潘明沃介绍，中医认为，四季脾旺不受邪，脾胃功能强的人抵抗力更强，不易生病。反之，脾胃功能不好的人，抵抗力往往相对较弱，容易生病。因此平时便要注意调理脾胃功能。

对于婴幼儿而言，健康的起跑线在脾胃，脾胃功能好的孩子，免疫力相对更好，更能抵抗流感病毒。

“脾虚”是家长们常常听到的一个词语，不少家长困惑：“为什么好像每个小孩儿都脾虚？”

潘明沃指出，“脾虚”其实包含两种概念：其一是小孩的生理特点原本就是“脾常虚”，其脾胃功能在生长发育的过程中不断完善，逐渐达到成人的水平；还有部分是病理上的“脾虚”，比如久病、平时喂养不当所致的脾胃损伤。

5.适时添减衣物

潘明沃表示，“若要小儿安，常保三分饥和寒”这一养生原则对于整个生命周期都是适用的。

除了日常生活膳食，对于母乳喂养的孩子同样需要注意。如果哺乳期妈妈喝酒、吃得过于肥甘厚腻或辛辣刺激，部分通过母乳过给孩子，同样也是喂养不当，导致宝宝产生不适。

“寒”是指添减衣被时，注意周围气温与宝宝体温的关系，比如大热天给孩子穿长袖衣，正常孩子会满头大汗，过汗也会伤气。

“不要让宝宝一直待在空调房里。”吴婕翎补充，她在门诊工作中发现很多家长认为“小孩不出汗才是好的”，把“三分寒”理解成“热天给孩子吹空调，不让孩子出汗”，这是一种很常见的认识误区。尤其是孩子出生后的半年里长高长重所产生的热量如果不散发出来，就容易发烧。实际上，让宝宝的皮肤适应四季温差，也是免疫力刺激的方式之一。

家长不要以孩子是否出汗来判断衣物厚度是否合适。如果孩子出现动则汗出的“虚汗”状态，应及时进行中医调理，而不是盲目地减少衣物。

6.坚持母乳喂养

母乳素有宝宝的第一支“疫苗”之称。吴婕翎指出，母乳喂养里的免疫物质是奶粉无法模仿的，理想情况下6个月以内的宝宝要纯母乳喂养，具体则还要根据母乳的质和量来调整。

总的来说，宝宝在出生后的头三个月每个月体重应增长两斤，3~6个月时每个月体重增加一斤。母乳喂养的宝宝若达不到这个生长速度，则要考虑宝妈饮食摄入是否足够、有没有情绪的影响、休息得好不好。如果以上方面并无问题，宝宝体重增长仍然不理想，建议咨询医生看是否需要添加其他辅食。

潘明沃进一步介绍，中医所说母乳属于胃经，女性的乳腺导管属肝，肝气舒畅有助于母乳的排出。如果女性孕前有胃炎、脾胃不好、吸收能力差，往往产后母乳分泌也不太好；孕前若有乳腺增生等肝气郁结的症状，乳腺导管可能堵塞，宝宝吃起母乳也较吃力。因此，孕前就要调理好母乳喂养的基础。

哺乳期的宝妈也需要保持“三分饥与寒”，肥甘厚腻的食物不宜多吃，不要吃得太饱，辛辣刺激的饮食也要尽量少吃，建议吃一些补养人体正气的食材，再配合健脾益气通络的中药来提高母乳的质量。需要注意的是，不同宝妈的体质不同，需先辨别体质再饮食调理。

如今过敏的宝宝越来越多。有些正在喝母乳的宝宝在宝妈吃了鱼、奶后，会出现腹胀、湿疹等过敏症状，宝妈因此担心自己不吃鱼后母乳不够。对此，吴婕翎表示，只要宝妈饮食均衡，摄入足量的鸡肉等其他肉类，也能够供应足够的母乳。

流感即将“到货” 防护方法看这里

流感季马上“到货”，目前在内地上市的流感疫苗，6月龄以下的小宝宝都不能接种。还有什么办法防护呢？

吴婕翎支招，对于六个月以下的宝宝，提倡家中的大人、其他适龄孩子都打流感疫苗；春节聚会、百日宴等人群聚集场合也要尽量少去；万一家中有人感冒，注意做好隔离。

除此之外，6个月龄以下的孩子还有一种疫苗可以选择。吴婕翎介绍，流感之所以可怕，其实是因为流感后期并发症的出现，往往是因为合并了细菌感染。而肺炎球菌是流感合并感染的最常见致病菌，可引起脑膜炎、肺炎等，其中肺炎球菌合并感染是流感季肺炎致死的主要病因。

记者了解到，世界卫生组织将肺炎球菌性疾病列为需“极高度优先”使用疫苗预防的疾病。专家建议家长在经济条件允许的情况下，根据宝宝的身体状况，优先给宝宝接种肺炎球菌疫苗。宝宝最早在6周大的时候就可以接种，推荐在6个月前完成3针基础免疫。根据广东省卫健委对二类苗的接种建议，7个月~11个月龄孩子也可以接种该疫苗，但免疫程序有所区别。

“我家孩子已经得过肺炎了，还有必要接种疫苗吗？”吴婕翎表示，得过一次肺炎，仍然可以接种肺炎疫苗，13价肺炎球菌疫苗能够帮助6周龄至15月龄的婴幼儿预防13种肺炎球菌血清型导致的相关侵袭性疾病，得过一次肺炎不会把13种血清型的肺炎球菌全部感染了，因此接种同样有防护作用。得过肺炎的宝宝，一个月以内的免疫力都很弱，应有意识地持续性锻炼身体，每天最好进行一小时左右适当强度的运动。

潘明沃也从中医角度给出了防病建议。

他指出，这个时候应注意让孩子的脾胃有一定的空载时间，保持消化道的正常、通畅。很多宝妈在判断孩子吃得饱不饱时单纯以孩子吃了几碗来衡量，实际上，孩子“吃得下”并不等于“消化得了”，小儿的脾胃虚弱，容易有积滞，家长可以通过看舌苔、闻口气观察孩子的消化状况。（广州日报全媒体记者王婧、伍仞）