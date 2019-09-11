粗粮不一定降血糖 糖尿病人也可以喝粥？

糖尿病是一种慢性疾病，“少摄入糖类”成为了日常生活中的一项禁忌，糖尿病人的治疗是长期的，尤其是需要健康饮食的配合。如何均衡营养又能控制住饮食避免血糖波动激烈呢？下面解答了几个糖尿病患者常见的饮食问题。

多吃粗粮能降血糖吗？

错

吃粗粮确实不能降糖，只是延缓血糖升高。粗粮富含膳食纤维，使粮食中的淀粉消化、吸收较慢，从而使血糖升高得较慢。随着时间增加，组织对胰岛素敏感降低，血糖的升高并不以剧烈波动的形式表现出来，有利于控制餐后血糖。但它与细粮一样，多吃也会发胖。

脾胃不好的老人吃粗粮难消化，把粗粮磨细，是不是既升糖慢，又好消化了呢？

脾胃不好的人可以把粗粮磨细吃，就是粗粮细做，粗粮中的膳食纤维仍可以延缓血糖迅速升高，磨细的粗粮口感会更好些，更容易消化，对肠胃功能不好的病人会更好些。

糖尿病患者可以只吃粗粮不吃细粮吗？

不推荐

粗粮里虽含有较多的膳食纤维和维生素、无机盐等营养素，但过多的粗粮会增加胃负担。此外，有些糖尿病患者突然在短期内由低纤维膳食转变为高纤维膳食，在导致一系列消化道不耐受的同时，也会使含能量的营养素不能被及时吸收而导致低血糖。所以粗粮虽好，但要注重粗细搭配，每天50克左右即可，另外，吃粗粮应多喝水。

是否有特别适合糖尿病患者吃的主食呢？

推荐主食：黑豆中含有丰富的铬，能增强胰岛素的敏感性，促进胰岛素分泌，黑豆的升糖指数低，利于糖尿病的治疗。推荐常吃玉米、大麦，因为升糖指数低，膳食纤维含量较多，有利于维持餐后血糖。

不推荐主食：红薯、山药等，因为淀粉含量较多，对餐后血糖影响较大。

糖尿病患者应尽量不喝粥，对吗？

错

粥中的粮食由于烹饪时间较长，吸收较快，会使血糖升高较快。但喝粥引起的血糖升高又很快会下降，因而如单纯喝粥作为主食，会出现血糖先高后低现象。对于血糖控制不好的糖尿病患者，不太建议喝粥。

两周内餐后血糖值都低于10mmol/L的糖尿病患者，可喝粥。对于脾胃偏弱的老人，吃饭有粥，有助于饭食消化吸收，也有助于身体快速获得能量。因而适量进食稀饭，常需结合一些干粮，这样有利于营养快速吸收。至于喝粥后的高血糖并不难克服，如餐后散步20至30分钟常可抵消进食稀饭引起的血糖升高。

所有的粥都能快速升糖吗？有没有升糖不快的粥？

有快慢区别

杂粮粥升糖相对慢，细粮粥升糖更快，所以最好进食杂粮粥，如：小米粥、玉米碴粥、各种杂豆粥等，熬粥时间不宜过长，熟了即可，且我们需要把粥的量也算到一天主食中。

文/301医院营养科