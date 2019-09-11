识别这些蛛丝马迹 助您防患“胃”然

上腹不适、隐痛、食后饱胀感、食欲不振、乏力……很多人会觉得是消化不良、胃炎或者消化性溃疡，去药店买健胃消食类药物就能解决问题。但你不知道的是这样只是掩盖了症状而已，真正的病灶还在悄然生长。

这些症状可能是胃癌的早期症状，是身体给你敲响的警钟。我们要学会辨别身体的这些小信号，早期发现疾病的苗头，早期诊治就有治愈的希望。

那么，如何降低胃癌发生的可能性呢？

饮食方面。腌制品、熏制品中含有亚硝基化合物、多环芳烃类化合物，这些都是致癌物质，无疑会增加患癌风险。另外，摄入高浓度食盐也可能增加患胃癌的危险性。因为高浓度的食盐对胃黏膜有损伤。生活中减少腌熏制品的食用，低钠饮食，注意那些看不见的高盐食品，如鸡精、话梅、面包、面食、糕点等等，还要多吃水果蔬菜、豆制品、牛奶、大蒜等，增加叶酸、维生素A的摄入。

幽门螺旋杆菌。中国人幽门螺旋杆菌感染高发，这跟中国传统的饮食习惯有关，我们很难做到分餐制。幽门螺旋杆菌在代谢过程中可产生尿素使胃黏膜局部环境酸性降低，导致胃黏膜发生炎症，造成损伤，引起胃上皮增生，从而增加了致癌物的致癌作用。感染幽门螺旋杆菌后患胃癌的可能性是未感染的人的近十倍，国内大陆大样本研究显示：根除幽门螺旋杆菌可使胃癌发生率总体降低39%，所以查出幽门螺旋杆菌感染后要积极治疗。

监测癌前病变。研究表明慢性萎缩性胃炎检出率与胃癌病死率呈正相关，肠化生与胃癌的发病呈正相关，胃癌前病变与胃癌的发生密切相关，因此对胃癌前病变的监测十分重要。建议：不伴有肠化和异型增生的萎缩性胃炎患者可每1～2年行内镜和病理随访一次；活检有中重度萎缩或伴有肠化的萎缩性胃炎患者应1年左右随访一次；伴有轻度异型增生者，根据内镜检查和临床情况缩短至每6个月左右随访一次；重度异型增生患者需立即复查胃镜和病理，必要时行手术治疗或内镜下局部治疗。

高危患者的筛查。胃癌的高危患者：60岁以上人群；中重度萎缩性胃炎；慢性胃溃疡；胃息肉；胃黏膜巨大皱褶征；良性疾病术后残胃（术后10年）；胃癌术后残胃（术后6~12月）；幽门螺旋杆菌感染者；胃癌或食管癌家族史；恶性贫血者。这些高危患者应当根据医生建议定期作胃镜检查。

当然，除了以上的高危患者，平时看似健康的青年人也要多加注意，在高强度工作、不规律作息的生活方式下，身体其实处于“亚健康”的状态。但当出现以下症状时，应及时去医院做检查。比如，腹部上方疼痛；食欲减退；消化道出血；不明原因的消瘦、乏力、呕吐。

总之，胃部出现不适不要只当作消化不良或胃炎处理，最好去医院做进一步检查，防患于未然。

（江苏省人民医院主任医师 朱陵君)