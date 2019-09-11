胎儿肠道中首次发现真菌群落

最新发表在美国实验生物学学会联合会杂志《FASEB期刊》上的一项研究发现，在人类胎儿肠道中存在真菌群落，其会随着妊娠时间的增加而发展。这是科学家首次在胎儿肠道环境中观察到真菌。

在该研究中，美国田纳西大学和芝加哥大学研究人员组成的研究小组，收集了足月出生婴儿和早产儿出生后首次排出的粪便，这种被称为“胎粪”的粪便由肠道形成的剩余物质组成。研究人员通过扩增子测序（一种高靶向性测序方法）在胎粪中检测出了真菌DNA，并使用培养技术筛选出了其中的活真菌。

在论文中，研究人员描述了真菌在胎儿原始肠道的生态情况，但并不清楚这些真菌是如何在胎儿肠道中积聚的，它们在妊娠早期就存在，且会随着胎龄的增加而变得越来越复杂。研究人员认为，胎儿肠道中的真菌群落可能在其出生后的健康发育过程中起重要作用。他们发现，某些早产儿肠道内的真菌群落主要由念珠菌所控制，这表明，早产儿的一些易患病可能与其肠道内的真菌群落有直接的病理联系。

研究人员指出，真菌和细菌共生物对人类宿主健康十分重要，但对于真菌在原始肠道的初始定植情况，科学家了解的并不多。（记者刘海英）