非洲猪瘟防控技术标准规范发布

中国农科院10日在京发布《规模化猪场复养技术要点》及《非洲猪瘟检测与诊断技术要点》《非洲猪瘟防控清洁消毒技术要点》等三个针对非洲猪瘟防控与生猪复养技术的标准操作规范。这是9月4日农业农村部畜牧兽医局印发《感染非洲猪瘟养殖场恢复生产技术指南》的具体化、可操作技术细则，对生猪养殖业提振信心、市场保供稳价具有重要支撑作用。

农业农村部畜牧兽医局副局长陈光华在规范发布和推介会上表示截至9月9日，全国及时处置非洲猪瘟疫情153起；今年以来疫情发生的势头总体上减缓，总共发生54起疫情，除4月外，其他月份新发疫情均保持在个位数。目前全国29个省份的疫区已全部解除封锁，“生猪生产正在逐步恢复”。

最新发布的《规模化猪场复养技术要点》，是由中国农科院哈尔滨兽医研究所联合大北农集团，基于高级别生物安全实验室（P4）的生物安全理念，结合养殖实践经验，共同研究建立的全流程复养技术体系，已在黑龙江大北农所有猪场推广。大北农辽宁北镇二场实现成功复产，10月中旬将恢复满负荷运转。

与会的国内48家生猪养殖龙头企业达成三点共识：非洲猪瘟难防难控、但可防可控；养殖业应从以往过度依赖兽药疫苗转变为生物安全防控；疫病净化、生猪复养完全可行。

又讯 作为非洲猪瘟防控“最后一道防线”的疫苗研制也获得重大里程碑式进展：中国农科院哈尔滨兽医研究所在前期基因缺失疫苗自主研发基础上，进一步筛选出一株非洲猪瘟双基因缺失弱毒活疫苗，现已完成了实验室研究，并突破了以原代骨髓巨噬细胞实现疫苗规模化生产的重大技术瓶颈，即将进入临床试验阶段。（记者瞿剑）?