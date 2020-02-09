农业农村部畜牧兽医局：全国各类动物疫情总体平稳

人民网北京2月9日电（欧阳易佳）9日下午，国务院联防联控机制就疫情防控中重要生活物资的生产保供情况举行新闻发布会。在谈到如何抓紧饲料供应和有效预防动物疫情发生时，农业农村部畜牧兽医局副局长孔亮表示，畜牧兽医局要求各地畜牧兽医部门持续抓好重大动物疫情防控，目前，全国各类动物疫情总体是平稳的。

孔亮指出，随着国家有关维护正常生产生活秩序的文件逐步落实到位，全国饲料企业开工复产明显加速。据调度，目前全国饲料企业开工率已达50%以上，其中广东、山东、湖南这些饲料大省的开工率已达70%以上，一些大型集团企业开工率达90%以上。当前，各地正在积极组织饲料生产和配送，满足养殖业生产的饲料需求。

孔亮介绍，在了解到疫情发生后，由于交通管制，武汉地区的畜牧业、养殖业受到了很大的冲击。针对湖北武汉的饲料短缺问题，畜牧兽医局立即协调推动湖北省当地饲料企业开工复产，同时帮助解决原料短缺的问题。

孔亮指出，从目前情况看，湖北饲料短缺问题正在得到缓解。中粮贸易组织了玉米货源11万吨，其中有4.5万吨已在6号发往湖北；国家粮食交易中心在2月7日向湖北省专门投放了15.5万吨的政策性玉米。畜牧兽医局协调中国油脂协会组织了15.4万吨的豆粕货源，其中8万吨备好货，正在组织产需双方对接，不日将可以发往湖北。下一步，畜牧兽医局将继续关注湖北省的饲料供应问题，持续协调组织原料和解决运力，保障湖北省畜牧业生产的稳定。

孔亮介绍，从全国面上情况看，随着国家有关维护正常生产生活秩序的文件逐步落实到位，全国饲料企业开工复产明显加速。据调度，目前全国饲料企业开工率已达50%以上，其中广东、山东、湖南这些饲料大省的开工率已达70%以上，一些大型集团企业开工率达90%以上。当前，各地正在积极组织饲料生产和配送，满足养殖业生产的饲料需求。

“当然，根据网上和一些热线电话反映，个别地区还存在对饲料企业开工复产有不合理的限制，对饲料调运还有一定程度的管控，畜牧兽医局正在点对点地督促各地纠正和解决。”孔亮说，行业内常说，“畜禽养殖成败在防疫”，每年防疫的重头戏是春防和秋防，当前正是春防的关键时期。

孔亮表示，畜牧兽医局正要求各地畜牧兽医部门持续抓好重大动物疫情防控，督促各地压实责任，强化养殖主体落实好各项防控措施，加大排查和监测力度，规范报告并严格处置突发疫情，坚决防止疫情的扩散蔓延。目前，全国各类动物疫情总体是平稳的。