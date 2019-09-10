预防出生缺陷从备孕做起 补充营养要遵循“木桶理论”

图为启动仪式现场

9月5日，由中国人口宣传教育中心指导，中国医药教育协会、世界卫生组织儿童卫生合作中心联合主办的2019年度无陷宝贝计划暨“无限未来-有备而来”预防出生缺陷健康教育万里行公益活动启动仪式在北京举行。

据了解，9月12日 是“9.12中国预防出生缺陷日”。《健康中国行动（2019—2030年）》指出，妇幼健康是全民健康的基础，预防出生缺陷有助于提高我国人口健康素质。出生缺陷严重影响儿童生命健康和生活质量。

启动仪式上，中国疾病预防控制中心妇幼中心国际项目合作部副主任韩晖研究员引用了《中国妇幼健康事业发展报告（2019年）》相关数据进行说明：我国是人口大国，也是出生缺陷高发国家。我国经过近十年的努力，在2017年出生缺陷导致5岁以下儿童死亡率由3.5‰降至1.6‰，出生缺陷防治成效显著。但不可忽视的是，我国防治出生缺陷问题仍面临很多挑战。

出生缺陷三级预防 系统干预出生缺陷

《健康中国行动（2019—2030年）》明确了妇幼健康促进行动主要针对婚前和孕前、孕期、新生儿和儿童早期各阶段分别给出妇幼健康促进建议，并提出政府和社会应采取的主要举措。

目前，我国已初步建立了包括妇幼保健机构、综合医院、妇女儿童专科医院、基层医疗卫生机构、相关科研院所等相关出生缺陷综合防治体系，并大力推广三级预防措施，将出生缺陷防治措施与常规妇女保健，孕产妇、新生儿和儿童保健及干预项目有机地整合起来，向全社会普及备孕健康教育、婚前及孕期医学检查、增补叶酸等孕早期保健。

韩晖向与会嘉宾详细介绍了我国“出生缺陷干预的三级预防体系”：一级预防旨在防止出生缺陷的发生，二级预防要减少出生缺陷儿的出生，三级预防要提高患儿的生活质量、促进健康。韩晖表示，“ 落实一级预防是最有效、最经济的手段。各地机构要坚持科学向大众指导、科普防治知识，做好育龄人群的宣传指导、健康教育；坚持因地制宜的干预各地出生缺陷问题。”

重视孕期全程营养 宝宝健康从妈妈开始

据了解，我国现阶段每年新增出生缺陷病例总数较大，出生缺陷是婴儿出生一年内致死的首要原因。北京医院产科主任王少为教授系统分享了《多元营养协作预防出生缺陷》科普知识。他指出，除了遗传和环境因素，如果生命在发育过程的早期经历不利因素，如营养或环境不良等，将会增加其成年后罹患肥胖、糖尿病、心血管疾病等慢性疾病的几率，这种影响甚至会持续几代人。因此，大众需建立“妈妈好，宝宝才好”的认知。孕妇的营养状况不仅反应出孩子出生时的健康指标，也会影响他今后一生的健康。围孕期女性需要科学地补充自身所需的多元营养，为宝宝的明天孕育更多可能，带给孩子无限未来。

孕期警惕营养误区 围孕期科学补充多元营养

“很多围孕期女性营养存在认识上的偏颇。例如，很多人误认为每天叶酸补充量不得超过0.4毫克。”王少为教授举例道，“实际上，每日补充0.4-0.8mg的叶酸可以有效预防新生儿神经管畸形，但人体无法自身合成叶酸，需要孕妇主动从饮食中获得。临床研究表明，含0.8mg叶酸的复合维生素比单一的0.4mg叶酸快一倍达到预防出生缺陷所需的剂量，建议围孕期女性从孕前三个月开始，每日补充，直至妊娠满3个月。”

很多人认为孕期补铁是没有必要的。这是另一大常见误区。事实上，妊娠期女性贫血发生率较高，其中至少半数是由于缺铁导致的。孕期和哺乳期对各种营养元素的需求高于孕前，特别是孕中晚期胎儿需要大量的营养，此时大部分孕妇此时体内的铁已经无法供应，极易造成贫血等症状，影响胎儿的营养输送。

王少为建议家庭及个人在做好基本的婚前、孕前健康检查，及孕妇定期产前检查的基础上，还应掌握正确的备孕知识，科学补充营养，避免上述误区。值得注意的是，补充营养应充分遵循“木桶理论”，均衡是关键，避免只补充单一的营养成分，而要同时补充孕期专用的、含有叶酸、钙、铁、维生素A、维生素D等多元营养的复合型膳食补充剂。相较于单一营养补充，良好的多元营养干预可以降低出生缺陷，改善妊娠结局。

最后，王少为提醒道，优质备孕需要夫妻双方共同参与，男士的健康不仅影响怀孕结果，对于宝宝的终生健康也很重要。 为了做到优质备孕，男性要注意在生活上缓解疲劳，调整生活方式，注意要健康饮食、坚持适当运动、戒烟戒酒。最重要的是，备孕期间男性也要及时补充多元营养、合理膳食及科学服用营养补充剂，为宝宝提供一个优质健康的开始。