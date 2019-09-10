控糖饮食不等于不吃糖，糖尿病人该如何健康吃糖？

糖的概念很广泛，对于糖尿病的病人，医生不建议他们吃含单糖的食品，但这并不意味着不能摄入糖类。糖类是人体三大营养物质之一，如果不摄入足够的量，机体会产生一系列问题，甚至危及生命。

单糖是可以直接被人体吸收的糖分如葡萄糖，另外喝咖啡时加入的方糖，尽管是双糖,但在体内很容易被分解成单糖。患者摄入这类食物后，血糖会急剧升高，对胰岛的刺激也比较大，久而久之会影响机体功能。所以不建议多摄取该类糖分。

而米、面、粗粮、豆类、谷类、玉米等都属于多糖类，要通过体内很多消化酶的代谢，才能够转变成为机体可以吸收的糖。既满足了能量的需求，又可以使糖慢慢吸收，减缓对人体产生的一些刺激和压力。因此医生会鼓励患者多吃这类饮食。

糖尿病的典型症状——“三多一少”

所谓的“三多一少”，指的是喝得多、尿得多、吃得多，体重显著下降。

这是由于血糖升高以后，要通过尿液进行排泄，糖排泄的过程中会带走大量的水分，病人会有口渴的感觉。

另外，我们都知道，糖类是人体三大营养物质之一，当大量的能量被排掉以后，体内能量摄取中枢或器官会收到相应刺激，产生饥饿的感觉，病人会多食。

体内70%的能量供给来自于糖类，也就是碳水化合物。人体排出大量的水分和能量后，机体会选择消耗一些其他的供能物质来提供生命所需。其中，最主要的物质就是脂肪，脂肪被分解以后，能提供能量保证日常工作、生活正常运转。但是，脂肪消耗了,人就会显著变瘦。

其实在临床中我们发现，更多的糖尿病患者，超过50%是没有"三多一少"典型症状的。

糖尿病的危害有哪些？

糖尿病眼病。发生糖尿病时，全身体液中糖浓度都是高的，就相当于细胞组织以及器官全都泡在了糖水里，无法发挥正常的功能。而血管越丰富的器官越容易受损害，眼睛的视网膜,血管是很丰富的.所以眼底是并发症发生的主要部位

糖尿病肾病。血糖长期高水平会造成血管结构改变，而肾脏本身就是一个血管球，体内的代谢产物也都需要从肾脏里排出，很容易发生功能障碍。

糖尿病足。是由于神经受损和血管受损共同导致的。严重的病例，血管闭塞以后会发生坏死和感染，增加截肢的风险甚至会危及生命。

糖尿病心血管并发症。冠心病及中风是糖尿病的主要大血管伴发病，研究显示，糖尿病患者冠心病及脑卒中的死亡风险比非糖尿病患者群高3～5倍。糖尿病病人同时还有心脏的小血管受损,很容易发生心力衰竭。

通常糖尿病患者至少有30%～40%的人会发生并发症，且并发症一旦产生，药物治疗很难逆转，因此强调尽早的筛查并积极控制血糖以预防糖尿病并发症的发生及发展。

本文由上海市第六人民医院内分泌代谢科贾伟平教授进行科学性把关。