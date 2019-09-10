27岁时流产风险最低

对于想要孩子的人来说，流产是一个非常残忍的结果。流产可能是男女双方年龄、遗传、激素、免疫和环境因素共同作用的结果，其中年龄对流产风险的影响尤其大。近日，挪威公共卫生研究所一项为期5年的追踪调查发现，一旦过了27岁，流产风险会随着年龄的增加而增加。

研究人员选取了2009~2013年间约42万名孕妇的数据，根据年龄和妊娠史，通过逻辑回归分析法估计了她们的流产风险。结果显示，25~29岁的女性流产风险较低，27岁时风险最低，30岁以后迅速上升，45岁及以上女性的流产风险达到53％；流产的复发风险也很大，一次流产后再次发生流产的风险为常人的1.54倍，两次流产后为2.21倍，连续三次流产后为3.97倍；如果先前的分娩是早产、死产或剖腹产，再次怀孕时流产的风险会增加；如果前一次怀孕期间患有妊娠糖尿病，那么再次怀孕的流产风险也会增加。该研究发表在《英国医学杂志》上。▲ （水 欣）