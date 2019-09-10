热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

27岁时流产风险最低

2019年09月10日09:03 来源：人民网-生命时报

对于想要孩子的人来说，流产是一个非常残忍的结果。流产可能是男女双方年龄、遗传、激素、免疫和环境因素共同作用的结果，其中年龄对流产风险的影响尤其大。近日，挪威公共卫生研究所一项为期5年的追踪调查发现，一旦过了27岁，流产风险会随着年龄的增加而增加。

研究人员选取了2009~2013年间约42万名孕妇的数据，根据年龄和妊娠史，通过逻辑回归分析法估计了她们的流产风险。结果显示，25~29岁的女性流产风险较低，27岁时风险最低，30岁以后迅速上升，45岁及以上女性的流产风险达到53％；流产的复发风险也很大，一次流产后再次发生流产的风险为常人的1.54倍，两次流产后为2.21倍，连续三次流产后为3.97倍；如果先前的分娩是早产、死产或剖腹产，再次怀孕时流产的风险会增加；如果前一次怀孕期间患有妊娠糖尿病，那么再次怀孕的流产风险也会增加。该研究发表在《英国医学杂志》上。▲ （水 欣）

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

6个原因或触发心脏病 10种状况最“伤心”   心脏，是人最重要器官之一，也是循环系统中的动力。一般“伤心”了，身体很受伤，咋办？ 【详细】

气血不足五脏亏损 药食调理补气养血   气血不足也就是中医常说的气虚和血虚，常可通过身体的一些症状表现出来。中医认为，气血不足会使抗病能力下降，时间长了会影响人体健康状况。今天人民网健康与你聊聊补气养血的话题。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn