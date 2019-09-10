《美国公共卫生杂志》日前发布的一项研究报告指出，肝功能不好与阿尔茨海默病存在联系，这一发现有助提前检测阿尔茨海默病。

该研究由美国全国老龄研究院资助的阿尔茨海默病神经成像计划（ADNI）和阿尔茨海默病代谢组学联盟（ADMC）共同开展。研究人员在两年多的时间内分析了1500多名ADNI计划参试者，利用5种血清肝功能检测技术测定了他们肝脏中多种酶类的水平，还通过外周生化标志物判断参试者机体代谢是否紊乱。结果发现，肝功能障碍与阿尔茨海默病有关。

美国印第安纳大学医学院放射学教授卢光西（音）指出，此前关于阿尔茨海默病的研究大多集中在大脑上，而该研究用血液生物记号发现肝脏酶类水平变化对认知功能损害和阿尔茨海默病的影响，开辟了新的研究模式，有助发现新的检测途径，进而促进该病的预防。

此前就有研究发现，阿尔茨海默病与糖尿病、高胆固醇等有关。美国杜克大学博士卡杜拉·达乌克表示，过去都是单独对大脑进行研究，现在是将大脑与其他器官紧密联系，发现其他器官的状态会影响大脑的工作。换言之，阿尔茨海默病可能是一种系统性疾病，包括肝脏在内的某些器官都会对它产生影响。▲ （赵乾铮）