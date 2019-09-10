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一文教你看懂植物人和脑死亡的区别

王世瑶

2019年09月10日08:50 来源：人民网-科普中国

　　在日常生活中，我们都听说过“昏迷”、“植物人”这样的说法，那么昏迷的人就是植物人吗？植物人和脑死亡是一回事吗？

　　其实，老百姓口中的“植物人”只是昏迷状态的一种，与脑死亡是两个不同的概念，前者意味着“生”，后者意味着“死”。

　　临床上，医生经常通过掐病人的手或者腿，看是否有躲避行为来判断病人的昏迷程度。所以，医生想要了解病人的昏迷程度，需要经常掐，甚至一天掐好几次。有些病人时常被掐得青一块紫一块的，因此家属常误解医生是在虐待病人，实际上这是医生了解病人昏迷程度的一种必要检查手段。

　　老百姓口中的“植物人”，在医学上被称为“植物生存状态”。其症状表现为病人持续一个月以上无任何意识活动，认知功能丧失，不能执行指令，不能理解和表达语言。但是，病人能自动或在刺激状态下睁眼，而且有睡眠、觉醒周期，这种周期与正常人一样——晚上睡着，白天醒来。

　　那么脑死亡又是什么呢？脑死亡临床表现为心跳依然存在，但是没有自主呼吸，必须靠呼吸机来维持。病人处于深昏迷状态，脑干反射、角膜反射、对光反射全部消失。脑电图波线也是比较平的，只可能存在一些脑干以下的低中枢反射，瞳孔散大固定。

　　近年来脑死亡的概念受到医学上的广泛关注。脑死亡的判定标准非常严格，不是所有医院和医生都有资格做出脑死亡的判定，需要取得国家资质才可以，而且至少需要两名医生签字判定。同时，必须在距离第一次判定12小时后才能做第二次判定。

　　 本文由天津市环湖医院神经外科主任医师杨帆进行科学性把关。

(责编：许晓华、杨迪)


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