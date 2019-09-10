为什么整栋小区的老年人都得了膝关节炎？

膝关节骨性关节炎（Osteoarthritis，OA），俗称“膝关节炎”，又名退行性关节病，增生性骨关节病。本病随着年龄的增高而增多，是一种非常常见的老年人疾病。膝关节骨性关节炎是一种以关节软骨的变性、破坏及骨质增生为特征的慢性关节病，使关节逐渐破坏、畸形，最终发生膝关节功能障碍的一种退行性疾病。

通俗解读一下膝关节骨性关节炎的定义：膝关节的表面是一层关节软骨，靠着关节腔里的关节液润滑，相当于机器零件靠着润滑油来降低摩擦。正常状态下关节软骨是丝般顺滑的，但随着岁月的增长，用久了的零件都会年久失修。膝关节软骨也同样，一样会磨损。这时关节软骨就会出现软骨剥脱及骨质增生。

那么，膝关节炎到底是如何发生的呢？这是因为随着年龄的增长，膝关节腔中缺少了粘性的关节液，从而导致膝关节软骨地不正常磨擦，造成软骨的破坏与退化。当软骨退化到一定程度后就无法保护膝关节表面。由于覆盖在关节表面的关节软骨变薄，关节面彼此之间的滑动不顺畅，导致软骨剥脱，膝关节逐渐破坏、畸形，最终发生膝关节功能障碍的一种退行性疾病。试想一下，我们把剥脱的软骨想象成小石子在您的膝关节腔中，当您在行走的过程中，小石子一定会把您光滑的关节软骨磨损，而且会越来越重。膝关节炎就是这么发生的！

膝关节骨性关节炎的原因有如下几点：

年龄多发生于50岁以上人群；绝经后妇女体内雌激素水平下降可引起软骨成分的变化。多见于绝经后的中老年女性；膝内翻或膝外翻会使关节的负重面不均衡，常导致一侧软骨破坏。也就是“罗圈腿”或者“O型腿”人群；频繁或反复地抬举重物，蹲、跪等动作可造成关节软骨的退变损伤；肥胖人群患膝关节骨性关节炎的可能性较大，研究表明肥胖和膝关节骨性关节炎之间存在着因果关系；65%的膝关节骨性关节炎与遗传因素有关，另一项研究表明父母与孩子之间或同胞姐妹之间骨性关节炎的相关性远高于夫妻之间。

下面，为您推荐几种保养膝关节的方法：

避免膝关节的剧烈活动，上下楼梯虽然是很好的锻炼方式，但是会伤害您脆弱的膝关节，运动时建议佩戴护膝；注意膝关节的保暖，尤其阴天下雨或秋冬季节交替；肥胖会增加膝关节的负重而导致关节腔内压力过大，膝关节软骨容易受损；氨基葡萄糖是一种天然单糖，是人体软骨面合成必不可少的原料，可以降低膝关节骨性关节炎的发生，提高关节软骨面修复的能力。市面上已有很多氨基葡萄糖成分的保健品，请认准大品牌，堤防上当受骗。

本文由哈尔滨医科大学附属第二医院骨外科副主任医师王玉玞进行科学性把关。