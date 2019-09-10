肠胃癌：身体发出这些信号千万不能忽视

胃癌和肠癌都是中国常见的恶性肿瘤病，在全国范围内，这两种病的发病率都呈上升趋势，但是其早诊率却异常之低。在肠癌、胃癌早期，胃肠道肿瘤症状大都不太明显，故病人会出现一些不易察觉的不适感。如果能及时捕捉到这些信号，则有助于早发现、早治疗。

那么，在肠胃癌早期，身体发出的哪些信号是不容忽视的呢？

当身体出现上腹部不适时（通常表现为时常疼痛、腹胀、大便带血），我们应及时去医院检查，然后根据医生的建议进行治疗。内镜是胃肠癌诊断的首选方法，也是最好的普查方法。

在病情的初期，大多数人往往忽视病情的发展，在发现疼痛、腹胀、大便带血等症状时，并没有及时去医院检查。有些人因为惧怕痛苦以及缺乏医学常识，对肠镜、胃镜的检查望而却步。我国现今已有无痛的肠镜、胃镜检测，所以患者没有必要恐惧检查。

其实，肠胃癌并没有想象中那么可怕。胃癌、肠癌能否痊愈完全取决于发现时机的早晚以及治疗的过程是否规范。迄今为止，手术切除仍是治疗肠胃癌的最有效方法。因此，早期检查、早期发现是目前治疗肠胃癌的根本办法。

在我国，早期胃癌仅占胃癌确诊率的5%~10%。诊断率低的原因如下：1、早期胃癌起病隐匿，没有明显的症状和体征，很难早期发现和确诊。2、由于胃药的普及，多数患者在出现胃部症状后，自行服用胃药，一定程度上掩盖了症状和体征，导致未能及时发现和治疗。3、早期胃癌的诊断主要依靠胃镜检查，但胃镜检查有一定的痛苦，加上胃镜检查费用高（普通胃镜约360元，无痛胃镜约900元），大多数患者不愿进行胃镜检查。

大肠癌是常见的恶性肿瘤，包括结肠癌和直肠癌，其早期无症状或症状不明显。随着病情的发展，其症状逐渐显现，主要表现为大便习惯改变、腹痛、便血及肠梗阻等。因为癌肿部位较低、粪块较硬，易引起出血，所以人们往往误认为是“痔疮”出血；其继发性感染，易被误诊为“肠炎”或“菌痢”。以上原因都会影响大肠癌的早期诊治。

本文由北京大学肿瘤医院胃肠肿瘤中心二病区主任、主任医师步召德教授进行科学性把关。