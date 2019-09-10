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健康脊柱与你一生相伴

张璐

2019年09月10日08:41 来源：西安晚报

一份统计数据显示，我国儿童脊柱侧弯症的发病率高达20％，而脊柱不健康的儿童更是占到了68.8%。继近视眼、心理健康之后，脊柱问题已成为青少年儿童第三大“成长杀手”。呼吁重视儿童脊柱健康问题，对儿童脊柱疾病做到早发现、早干预、早治疗。

西安交通大学第一附属医院儿科教授黄燕萍表示，据儿童脊柱筛查调研数据显示，3-14岁的儿童中久坐易疲劳的占到14.15%，站姿不规范占到3.41%，书写姿势不规范占到22.93%，坐姿不规范占到13.66%。而这种种不良习惯正在每时每刻地吞噬着孩子们的脊柱健康。更可怕的是，80％出现头痛、眩晕、 视力模糊、腰背劳损、手脚酸痛及麻木的成年人，在儿童时期曾出现过不同程度的脊柱异常。由此可见，儿童时期若没有及早发现并且干预治疗脊柱疾病，将会为成年后的身体健康埋下隐患。

黄燕萍教授指出，儿童的脊柱健康问题极易被忽视，随着时间的推移，脊柱异常更会日渐加重，极易错过最佳的干预治疗时期。作为家长，一定要重视并密切关注孩子的脊柱健康问题，做到早发现、早治疗。 

(责编：赵丰(实习生)、杨迪)


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