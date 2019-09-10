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胖大海炖雪梨 缓解咽喉部不适

2019年09月10日08:19 来源：广州日报

　　推荐：广东省中医院临床营养科

　　主要功效：缓解咽喉部不适。

　　推荐人群：去燥生津、润喉汤水。

　　材料：胖大海15g、雪梨1~2个、陈皮一角、冰糖适量（1~2人量）。

　　烹调方法：胖大海洗净后用清水泡发后捞起备用；雪梨削皮后切成小块；将胖大海放入锅中，加入清水1000ml后放入雪梨，中火烧开加入陈皮后转小火15分钟，加入冰糖调味即可。

　　汤品点评：2019年9月10日是我国第35个教师节。老师们长期在讲台上授业解惑，平均每日说话的时间远超其他大多数职业人士，因此约60%的教师患有反复发作的慢性咽喉炎。保护咽喉，除了减少说话时间，多喝汤汤水水也是个很好的办法，但到底应该喝些什么也是有讲究的。今天小编就为辛勤的园丁们推荐一款润喉汤。

　　胖大海是我们日常生活中常用的润喉药材，常用于突发性或是用嗓过度、高声喊叫后导致的声音嘶哑、咽喉部不适等，而雪梨鲜嫩多汁，含有多种维生素、矿物质，能润喉去燥、生津解渴，还可以湿润咽喉部，暂时缓解咽炎咽干等症状。但需要注意的是胖大海性味甘寒而梨性偏寒，因此这款汤不建议平素脾胃虚寒人群饮用。

(责编：许晓华、杨迪)


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