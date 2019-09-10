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去哪里能打疫苗？北京上线“疫苗接种门诊地图”

2019年09月10日07:40 来源：北京青年报

　　去哪里能打疫苗？北京青年报记者昨日从北京市疾控中心了解到，本市“疫苗接种门诊地图”已经在市疾控中心官方微信号正式上线，该地图可实现疫苗接种门诊地址的精准定位，HPV疫苗、狂犬疫苗、老年人免费肺炎球菌疫苗接种门诊均包括在内。

　　如何使用“接种地图”服务？市民只要打开北京市疾病预防控制中心的微信公众号，点击菜单栏最右侧的“接种地图”，在出现的子菜单栏目里选择“接种地图”，即可进入“疫苗接种门诊地图”页面。

　　打开“疫苗接种门诊地图”后，即可看到疫苗种类的目录：依次是“全市常规免疫预防门诊”（包括“免疫规划预防接种”和“成人及其他接种”），还有女性和喜欢宠物的市民较为关注的“HPV/狂犬疫苗接种门诊”（包括“可接种HPV疫苗”和“狂犬疫苗接种”）以及老年朋友最关心的“老年人免费肺炎球菌疫苗接种门诊”。

　　选择疫苗种类后，地图将自动呈现。市民可根据需要选择疫苗种类进行地址查询，如点击“全市常规免疫预防门诊”，即可查看对应地图。点击小图标，即出现详细地址、联系电话和服务时间。

　　市民也可以点击左上方的城区分类进行选择。选好城区后，点击地图右上方“选择健康网点”可查看选择所在地区的疫苗门诊地址。上下滑动可翻看，选择要去的门诊，点击“确认”即可。（记者 蒋若静）

(责编：许晓华、杨迪)


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