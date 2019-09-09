发病到死亡只有短短几小时，耳鼻喉科这三大急症最要命

(健康时报记者 梁缘 田茹)急性会厌炎、鼻出血、气道异物并称为耳鼻喉科三大急症。人体中，耳、鼻、喉空间狭窄，耳鼻喉科常被称为“小孔医学”。也正因如此，很多人都认为耳鼻喉科看的是小毛病。

殊不知，鼻咽喉是人体咽喉要道，一旦出现问题未及时医治，有可能危及生命。

耳鼻喉科三大急症，起病急、无征兆，误诊漏诊，凶险堪比心脑疾病！

小小喉咙痛引发生死大抢救

会厌炎：发病到死亡，短短几小时

早上8点，忙活一夜，该交班了，急诊大夫突然来了电话，说来了个壮硕的小伙子，嗓子疼得厉害。李长青赶忙把脱下的白大褂又重新披上。

“来，张嘴。”压舌板往嘴里一伸，扁桃体没啥大问题，还没等用间接喉镜查看会厌，“咳！”伴随头扬起那一刹迸发而出的气音，小伙仿佛突然被人一把紧扼咽喉，面色腾地涨红、发紫。

糟糕！李长青知道，那声咳嗽，正好把肿胀的会厌卷进了气管。

“快！快！快！”李长青招手和几个护士医生，把小伙当即“撂倒”，放到地板上。由于窒息引发的濒死体验，1米8的大高个儿，在地上拼命翻滚、挣扎，足足五个医生和护士才按住，李长青赶忙进行紧急气管切开：切开，分离，造瘘，放置通气管。

要知道，肿胀的会厌或会厌脓肿一破，脓血淌出来，很容易呛到气管中，顷刻间引发窒息。

通道一打开，气流通畅了，人就重新活过来了。

“从发作到出现危险状况，最短只需短短几个小时。”李长青解释，会厌就是气管的盖，吞咽时盖子盖上，平时喘气时，它又抬起来。发作时盖子一旦盖上，就会引发窒息，如果短时间内不处理，或之前不重视的话，很容易出现意外甚至死亡。

会厌炎的“易容术”，常常“杀”个措手不及，却并不是每个人都那么幸运。

凌力现在仍心有余悸，嗓子不舒服时，会立刻到医院排查会厌炎。和他同龄的好朋友林斌(化名)，毫无征兆地就突然走了。

林斌四十出头，正值壮年，连着几天的咽喉疼痛没有让他产生丝毫警觉，估摸又是扁桃体发炎，他甚至连消炎药都没吃。

三天之后，症状变本加厉：喘息吃力，吞咽困难。于是，下班后，赶忙打车去了就近的医院。路上，司机也感觉出了不对劲，后座的林斌喘憋严重，说话断断续续。好不容易赶到了急诊，年轻医生没看出所以然，让林斌先去拍片子，结果在去拍片子的路上，人就倒下去了。

“会厌炎恐怖之处就在于，患者自我感觉上完全无法辨识‘嗓子疼’有什么区别，年轻人身强体健，最易招惹会厌炎。”李长青介绍，会厌炎区别于其他咽喉发炎之处在于，患者症状重，咽喉疼痛、喘憋，但通过压舌板却发现炎症非常轻微；普通的嗓子发炎，扁桃体就充血红肿得厉害。会厌正常压舌板看不到，只能通过间接喉镜窥其踪迹，只要有间接喉镜的检查，会厌炎就没跑了。

别看会厌炎来势汹汹，“治疗及时，效果立竿见影，用上药，几个小时就能好。有的患者输着液呢，就说感觉喉咙越来越轻松。”发病早期，可采取激素与抗生素联合使用；急性发作期，要做好建立人工气道的准备，包括经口或经鼻气管插管，紧急的环甲膜切开、气管切开术等。

然而经常遇到这样的患者：“嗓子疼怎么还得住院治疗?”

一位29岁的青年，饮酒后呼吸困难10余小时。门诊喉镜提示急性会厌炎，告知病重，建议住院治疗，结果却遭拒绝。要求门诊输液，并签字离院。

急性会厌炎变化快，随时可能气道梗阻导致生命危险。小小喉咙痛，不能大意。

鼻腔是全身最薄弱环节

鼻出血：背后可能是全身疾病

鼻出血不止，是耳鼻喉科第二大急症。

“越慌，越乱，越折腾，血淌得越汹。”鼻血哗哗往外淌，患者大呼小叫，家属前呼后拥……耳鼻喉科对这样的场景见怪不怪。这些患者来之前大多已经在家折腾一遭了：仰头、抬胳膊，往脑门上拍凉水……血止不住，才送到医院。

鼻出血最常见的原因，莫过于鼻子小血管破裂。“鼻子的血管多、薄、小，最容易引发出血。”鼻出血分两类，成人鼻出血大多是有高血压、糖尿病，血管状态不太好，好比自行车车胎压力高，最薄弱的地方最容易爆破。

五十岁的李晶(化名)对此深有感触。最近几次鼻出血量大得惊人！鲜红液体从鼻腔喷涌而出，每次出血前，脑袋一侧还总是一抽一抽地疼。到医院一查，血压220/110mmHg，急诊医生迅速建立静脉通道组织抢救。

普通的鼻腔出血只要找准出血点，往往填塞一次基本能止住血，但对于那种填塞了三四次依然渗出严重的出血，就要提高警惕，考虑血管畸形或血管瘤存在的可能。

李长青介绍，血管瘤不是瘤，是由于血管壁的病变或损伤，形成血管壁局限性或弥漫性扩张或膨出的表现，类似充气的气球，极易破裂，引爆鼻腔大出血。这种鼻出血来势凶猛，颜色鲜红，出血量极大，往往从口鼻同时喷涌而出，且出血部位不易确定，用常规填塞方法难以止住，在短时期内病人即可发生休克。这种情况，必须做颈动脉造影确诊，必要时进行栓塞。

孩子因为喜欢抠鼻子，也容易出现鼻出血。如果是孩子鼻子反复出血，李长青往往会问一句：“孩子是不是有点偏食?”偏食、不吃青菜，都可以造成孩子鼻出血，再加上孩子爱抠鼻子，跌跌撞撞容易外伤，鼻子首当其冲受伤害。偏食的孩子黏膜修复能力差，脆性强，所以会反复出血。当然，这必须是在排除了白血病等疾病的前提下。

常吃辣、咸等刺激性食物的成年人也更容易鼻子出血。老年人鼻子常出血，很多是因为长期服用阿司匹林。发生鼻出血，冷静下来，用手捏住鼻翼，坐在沙发上，身体稍微后仰，拿一条冷毛巾敷在额头，保持10分钟，大部分出血都能止住。李长青解释，如果以上操作不管用，说明鼻腔后面的血管也有问题，要到就近医院进行止血。

“别以为鼻子哗哗淌血才危险，有时鼻涕带血也是预警。”排除小血管破裂的情况，鼻涕中带血当心早期鼻咽癌。早期为数不多的症状之一，就是鼻涕带血，最好到耳鼻喉科做个纤维鼻咽镜排查一下。

粉嫩小脸分分钟内变得发紫

气管异物：豆子比钉子更可怕

说到气管异物，李长青依旧记得20年前刚当住院医的那个惊魂之夜。

凌晨时分，值班护士来电话，二床孩子咳嗽，喘憋严重。

来不及多想，李长青一个箭步从值班室直奔病房。

二床的孩子是下午来的，他妈妈说，是豆子把孩子气管卡住了。拍了片子，好在卡在一侧支气管，主气管正常，孩子状态还行，收治住院准备手术，结果当天晚上就出了岔子。原来是孩子哭闹，卡在支气管的豆子跑上来，一下堵住了主气管，瞬间引发窒息。

当时作为住院医的李长青，需要立刻将情况汇报给二线值班医生。李长青判断情况危急，就直接给住在医院最近的一位非值班医生打电话。“快，你立刻带孩子去手术室，不要等我，我直接去手术室！”

接到上级医生指令，李长青放下电话，抱起孩子就冲向了手术室。

就在去手术室的短短几分钟，李长青感觉到怀里的孩子粉嫩嫩的小脸变得涨红、又变得发紫；身体也由瘫软，变得越来越僵硬，孩子的气息就在分秒间……

很快，二线医生跑着赶到了手术室。李长青配合上级医生，迅速打开气道，取出卡在气管的异物，孩子获救。

气管异物，最凶险的不是钉子，而是豆子。“植物性异物容易膨胀，可能刚刚吞下去没什么事儿，只是咳嗽咳嗽，但随着时间推移，豆子膨胀就容易堵住气道。”李长青解释，反倒是看似尖锐凶险的钉子，就算吸进去了也不会引起紧急情况，因为气道堵不住。相比钉子，圆润光滑的豆子更可怕！

“我们耳鼻喉科的医生，都不会给孩子喂瓜子、花生，要吃都是碾碎了吃。”孩子气道窄小，反射、咀嚼功能不比成人，花生瓜子特别容易吸到气管里，引发危险，尤其是光滑的花生粒，一旦通过声门，掉进肺部，还可能导致肺实变，使肺功能和呼吸受到影响。李长青补充，很多孩子吃饭闹腾、大笑、大叫，家长一个巴掌，都可能给气管异物制造可趁之机。

2~3岁的幼儿是气管异物最高发群体。他们已经有一定的行为能力，喜欢乱抓东西往嘴巴里塞，但吞咽、咀嚼功能又不够成熟，自我保护机制不完善，家长尽量不要喂食坚果，一旦发生气管堵塞，可以采用“海姆立克法”，冲击小孩腹部进行急救，并及时送到医院救治。

不只孩子，成人有时也会被异物卡住气管，比如一些特定职业的人。很多装修工人仰头作业时，都喜欢嘴里叼一只钉子，一不留神就会掉进气道。

另外，有些老人，咳嗽反射敏感，掉进异物(辣椒、花椒等)没什么反应，咳嗽两声就过去了，但异物一直存在，就可能引发多年久治不愈的肺炎、支气管炎。对于出现反复咳嗽不好转，肺炎经久不愈，一定要警惕支气管异物，以免造成误诊，耽误治疗。

耳鼻喉科急症占急诊1/8

鼻源性头痛最易被误诊

而除了以上这三大急症外，突发性耳聋、化脓性中耳炎、鼻部外伤、耳部异物等，都是耳鼻喉科常见急症。

其中，鼻源性头痛是最容易被误诊的病例。颈椎病、神经性头痛、偏头痛、青光眼……最后，其实是鼻源性头痛。

有位46岁女性，头痛5年，曾被多家医院按“颈椎病”治疗未见好转。最后经过鼻内镜检查，发现是鼻中隔偏曲。鼻中隔偏曲导致偏曲的鼻中隔抵住下鼻甲的根部，中鼻甲的前端，刺激筛前神经，导致头痛，并经常伴有眼眶疼痛。这位女士进行鼻中隔矫正后，头痛也就消失了。

除了鼻中隔偏曲外，导致鼻源性头痛的还有鼻窦炎、蝶腭神经痛。鼻窦炎会导致头痛，往往是因为夜间平卧，导致分泌物淤积在窦腔内，晨起后分泌物缓慢流下后出现真空性头痛，等到脓液完全流出后疼痛缓解。

耳鼻喉虽然体积不大，但却是人体感觉器官最集中的部位，血管丰富，神经末梢敏感，十二对颅神经经颅底穿出，支配着人的视觉、听觉、嗅觉、吞咽、言语及面部表情等重要生理功能。也正因此，耳鼻喉发病机会较多，据临床统计，耳鼻喉急症约占到急诊总量的1/10~1/8。

耳鼻喉急症除了起病急、无征兆外，常常会累及邻近、症状多变；也常是全身疾病的局部体现。如反复发作的脑膜炎可能是化脓性中耳炎所致；鼻出血可能是高血压所致。因此，耳鼻喉的急症处理对医生的要求非常高。

李长青说，耳鼻喉科的许多患者是20~30岁的青壮年，男性居多，心态冲动。耳鼻喉科手术部位感觉器官非常集中，神经丰富，很多手术主观感觉和客观评价并不完全一致。一次鼻中隔偏曲手术、鼻息肉切除手术，仅仅是因为主观感受没有明显改善，就可能点燃患者易怒的情绪，稍有不适，患者就会怀疑医生诊疗出了问题。

“一个合格的耳鼻喉医生也许需要两三年，但一个优秀全面的耳鼻喉医生，需要十几年甚至几十年的积累。”李长青坦言，希望大家能对耳鼻喉疾病的特点有所了解，出现症状时及时就医，避免病情延误；也对耳鼻喉医生多一份理解，医患间多一份沟通，共同攻克耳鼻喉科疾病。