生病“忌口”有科学依据吗？医生：绝大部分不需要

去看医生，常常会被告知吃清淡点、忌辛辣，或者被告知几样不能吃的东西。这些建议真的都有科学依据吗?真的有那么多需要忌口的食物吗?

前几天，我在某个医生群里也聊到了“忌口”的话题，让我想起以前的一些经历：每天查房时，常常要面对的一个问题是：我的孩子能吃什么?我说得最多是：可以正常吃，平时怎么吃现在也怎么吃。但家长经常还是会接着问：能吃鱼吗?能！吃牛肉吗?能！能喝骨头汤吗?能！……到最后就跟报菜单似的。

我以为只有普外科胃肠道手术多，家长们对“吃”这个问题会关注得多一些，医生群里的讨论让我发现，其他科的医生也同样被这类问题所困扰，后来某位皮肤科医生说的这段话，我觉得是代表了很多医生的心路历程，也可能是很多医生口中“忌口”背后的真相。

饮食上的禁忌与中国人传统观念有关系。在平时工作中，有患者询问需不需要忌口，我说不需要忌口，结果患者都会非常诧异，会和我争论：“皮肤病患者怎么会不需要忌口呢?”然后我会解释很久，影响后面的患者就诊。

在这种情况下，最省事的办法就是患者一旦询问是不是需要忌口，就随便说几个东西不能吃，这样可以节省很多口舌。这种情况持续久了，就会形成一种职业习惯，只要是皮肤病，都要说几个不能吃的东西出来。

中国人对食物的讲究这么多，主要是受传统思想的影响。在传统认识中，药食同源，食物和药物没有绝对的分界，很多东西既可以是食物，也可以是药物，一样有寒、热、温、凉之分，有的食物能滋补，有的能“清火”，有的易“上火”……另外收到民间流传各种“说法”的影响，认为有的食物吃了会“发”，有感染不能吃鱼虾、有伤口不能吃酱油、发热不能吃鸡蛋，孕妇不能吃螃蟹，吃兔子肉会兔唇，吃羊肉会得羊癫疯等。

我相信，一些读者知道这些说法是没有科学依据的，可能也有一些人对这些说法半信半疑，但又碍于传言里的那些严重后果，而这些食物又不是非吃不可，所以抱着“宁可信其有，不可信其无”的心态，还是给忌了。

现实中，大部分人对这些说法深信不疑，所以才会有那么多患者向医生“报菜单”，似乎非要被告知有几样不能吃的东西，才敢好好吃饭，如果医生说什么都可以吃，患者还会觉得医生不上心。

要纠正这类患者的观念，医生需要付出很多的时间和精力，但在公立医院医生每天看几十上百个患者，要他们耐心详细地帮你把菜单全部分析完是不太现实的，所以最后往往是——吃清淡点，少吃辛辣的。

当然，有的医生自己也稀里糊涂，本身相信传统或民间的那些传言，然后主动让患者去忌口的肯定也有。但你对医生穷追不舍得到的答案，真相往往是医生看你那么想忌，不想和你纠缠不清，就说几个不太健康的食品让你去忌，反正对你没什么坏处，还可以让你感觉能做点什么，得到些心理安慰。

真的需要忌口的疾病当然也有，比如糖尿病患者对西瓜这样的容易导致血糖升高的水果，痛风病人对动物内脏这样的高嘌呤食物，口腔溃疡、肛裂病人对辣椒这样的刺激性食物，或者你真的对某种食物过敏，该回避的食物，医生自然会跟你讲。

如果医生没有主动对你说，绝大部分疾病和饮食没有关系，是不需要忌口的。如果自己有疑虑又担心医生一时疏忽，自然也可以问，但真不用和医生“报菜单”。

节选自《在孩子下次生病前（增订版）》，裴洪岗著，人民卫生出版社出版