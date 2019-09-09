小宝宝冷不冷，摸后脖子太不靠谱

湖北省妇幼保健院产科新生儿组医师 程国华

常听到带过孩子自认为有经验的人说，宝宝穿盖得好不好，会不会着凉，摸一摸“脖子”后面就知道了，如宝宝“脖子”后不凉就说明穿盖可以，如出汗了就说明穿盖多了。其实，这是一个误区，很多家长、月嫂甚至有些护士、医生，都被灌输了这种错误观念。

由于这个观念的误导，导致很多新生儿得不到正确保暖，常常手脚冰凉，出现打喷嚏、鼻塞、流鼻涕是普遍现象，特别是鼻塞，常导致不少宝宝哭吵不安，睡不好觉，吃不好奶，容易呛奶，甚至患上感冒、肺炎。

因为我长期接触大量正常的新生儿和病理状态的新生儿，深知保暖的重要性，很多宝宝刚出生不久，因为体温低而进了保暖箱，甚至因为体温低住进新生儿ICU，因硬肿症（现称寒冷损伤综合征）而死亡，不少宝宝就因为保暖不当，从鼻塞一步步发展成肺炎或因鼻塞误诊为肺炎，而住进新生儿科。全世界每年大约有2000万早产儿分娩，其中有400万就因为保暖不好夭折了。这说明保暖对于新生儿（尤其是早产儿）是多么重要。

我可以负责任地告诉大家：宝宝穿得好不好，肯定不能通过摸后“脖子”来判断。

因为，人在冷的时候，身体会通过收缩身体末端血管，减少末端血流量，来减少热量散失，达到“舍车保帅”。所以人冷的时候，首先会觉得鼻子、耳部、手足发凉。我们很多人都有这样的体验，冬天坐在教室里上课时，如衣服穿少了，手就会凉，脚也会冷，还有恶作剧的同学将自己的手伸进别人的脖子里凉一下。脖子因为是血流量丰富的地方，即使手脚是冷的，摸脖子后面也是热的。所以不能说摸脖子后面是热的，就说明不冷，判断宝宝穿得合不合适，应该是通过手脚的温度，特别是双脚的温度（小宝宝们特别容易把双手伸到外边，所以手凉还不能说明穿盖的不够）。老话说得好，“寒从脚下生”，所以摸宝宝“脖子"后面，判断穿盖得好不好，太不靠谱！

我给大家传授一个经验，宝宝穿盖得比较理想的状态，我们叫中性温度，就是双脚热乎乎的，比我们成人稍高一些，身上又没有出汗，就能接近这个理想的温度状态了。