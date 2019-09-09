离婚五年后复婚，让我重新定义婚姻

■ 口述：王强，35岁

记录：姚小美

我今年35岁，刚与前妻复婚，这些年来我所经历的一切，让我重新定义了婚姻。

平淡生活让我一度质疑婚姻

我跟妻子是通过朋友介绍认识的，朋友们看我们两个都还单身，所以就想在暗中撮合我们，那个时候的我也觉得自己到了成家的年龄，应该找个人结婚了。在我27岁那年，我们俩步入了婚姻生活。

结婚几年后，原本对婚姻的热切期盼渐渐被平淡琐碎的生活所取代，也许有的人觉得平淡就是幸福，可当时的我却很不淡定。我一直以为，婚姻生活是需要激情的，没有激情的婚姻就没有灵魂，那时我悲哀于我们的婚姻生活过于平淡，也常常因缺乏激情而对生活心生厌倦。

同时，那个时候的我们年轻气盛，彼此不懂得包容，不懂得如何相处，更不懂得相互理解，生怕自己吃了亏，所以经常闹矛盾。

在我30岁那一年，我们终究因为一些小事而选择了离婚，其实那只是一个爆发点，我们平时的相处模式就很辛苦，当时谁都不愿意再这样继续下去。

离开后才明白对方的好

离婚以后，我们各自过着不同的生活，但为了孩子我们还是会时常见面，孩子成了我们这些年来唯一的纽带。离婚这些年，我跟妻子见面次数虽少，但我们的感情却逐渐有所升温，我们渐渐明白对方的价值，并且开始在意对方。

在离婚5年后我们决定复婚，很多人都以为我们复婚是为了孩子，其实并不是，我们只是在突然之间明白了婚姻的价值，明白了婚姻的真谛罢了。

之前我一直觉得婚姻是建立在激情的基础之上的，可如今，我却发现天底下没有天成的美好婚姻，所有美好的婚姻都是需要夫妻双方经历磨合的过程，需要用正确的方法用心经营的。

每一段婚姻都是经过深思熟虑的结果，既然选择了对方作为自己一辈子的伴侣，就应该始终保持欣赏的态度，每个人都有缺点，但是可以慢慢改善，一定要真正欣赏自己的伴侣。

失而复得让人倍感珍惜

婚姻生活是平淡的，但是可以学会在平淡生活中制造惊喜。我们都会记住对方的一些特殊纪念日，给对方送去满满的祝福，让感情升华。

现在我才懂得，其实平淡并非不好，随着年龄渐长，经历不同人生阶段，思维和心态在不断改变。尤其像我们经历过一些风雨，一些磨合后还能彼此相依的那种平淡其实很美好，虽然平淡但却很真实很温暖。

我们本就是两个完全不同的人，有着各自的理念和生活习惯，但只要愿意为对方着想，理解对方，就没有化解不了的矛盾。

婚姻最重要的不只是爱情，更是一份责任，一份付出。

双方的责任心直接决定着生活的幸福程度，一个有责任心的人在结婚之后，就不会轻易因情绪而伤害身边的人。婚姻跟恋爱不一样，恋爱是荷尔蒙产生的结果，而婚姻则是一种责任的建立。既然两个人决定走到一起，决定共同成就一个家庭，就应该担负起肩上的责任，拥有一颗牢不可破的责任心。

我很庆幸自己通过离婚后这五年，突然明白了这些道理。

一段感情重新开始，总会让人倍感珍惜。现在，我们一家三口其乐融融，让我们更珍惜彼此在身边的时光，更珍惜当下的婚姻。

婚姻是一场修行，并不是每个人都能修得圆满，不管结局如何，每个人都会在这场修行里面得到成长。