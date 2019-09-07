第五批过度重复药品目录公布

本报讯（记者周垚）9月6日，在河北省石家庄市举办的2019年中国药学大会上，中国药学会第五批过度重复药品提示信息公告发布。该《目录》包含303个通用名品种，涉及临床药理学和治疗学分类的14个大类、60个亚类，均为临床多发病、常见病用药。其将引导申请人调整研发方向和生产决策，为有临床价值新药和临床急需仿制药进入市场节约时间和资源。

据悉，今年，中国药学会联合国家药监局南方医药经济研究所、信息中心，应用全国医药经济信息网医院药品采购数据、中国药品零售市场用药分析系统数据和我国药品批文数据，开展了相关监测研究工作，形成第五批过度重复药品提示信息公告。目录包含的303个通用名品种，占全部化药及生物制品通用名总数的10.39%，其涉及的有效批文数占化药及生物制品制剂批文总数的68.09%。与第四批目录相比，本次目录调入7个通用名品种，分别为阿德福韦酯、吡罗昔康、复方氨酚那敏、酮洛芬、氯芬黄敏、胃膜素、颠茄磺苄啶，调出了维生素E烟酸酯1个通用名品种。目录不含相关通用名品种项下的特殊剂型、质量标准或质量有较大提升的品种、临床短缺品种及儿童药。

开幕式上，由中国药学会医院药学专业委员会和药物流行病学专业委员会分别起草的《医疗机构静脉用细胞毒性药物调配操作质量管理工作规范》和《药物流行病学研究方法学指南》发布，并颁发了第十三届中国药学会科学技术奖15项。此次大会由中国药学会、石家庄市政府主办。