人民网北京9月6日电 健康中国行动推进委员会专家咨询委员会昨日向公众和呼吸界发起“同《健康中国行动》共呼吸”倡议书，号召全社会共同行动起来，为健康中国一路护航！

以下为“同《健康中国行动》共呼吸——致公众与呼吸界的倡议书”全文：

2019年7月9日，国家发布《健康中国行动（2019-2030年）》。在开展的15个专项行动中，涉及呼吸健康的行动有8项，包括：健康知识普及、全民健身、烟草控制、健康环境促进、职业健康保护、癌症防治、慢性呼吸系统疾病防治以及传染病和地方病防控。

呼吸系统疾病是最常见、多发的疾病。其中，慢性呼吸系统疾病是严重危害人民健康的＂四大慢病＂之一，我国慢阻肺患者人数达1亿，仅20岁及以上的喘息症状性哮喘患者即达4570万；肺癌已成为第一大致死性肿瘤；新发、突发呼吸道传染病构成重大社会事件；流感、肺结核是最常见传染病；尘肺是最主要职业病。在造成人口死亡的前10种疾病中，4种为呼吸系统疾病。

由于吸烟及二手烟暴露、室内外空气污染、病原体变化、人口老龄化等问题，未来我国呼吸系统疾病防治形势将更加严峻。

作为呼吸界专业人员，我们深感所负使命和责任，必须会同各方，切实付诸行动。

在此，我们呼吁社会公众：

（一）主动了解呼吸系统疾病及其致病危险因素。同时，注意所获取健康知识的科学性。媒体要担负起传播科学健康知识的责任。

（二）积极推动控烟。预防吸烟，创造无烟环境，拒吸二手烟，吸烟者主动戒烟。严重吸烟者及烟草依赖者要积极寻求专业戒烟指导与治疗，提高戒烟成功率。

（三）避免接触危险因素。除避免烟草暴露外，加强职业防护，避免与有毒、有害气体及化学物质接触，减少室内空气污染，使用清洁燃料，改善厨房通风，防治呼吸系统感染。

（四）普及肺功能检查。40岁及以上人群体检时应常规包括肺功能检查。吸烟或长期被动吸烟、职业粉尘暴露、长期接触室内外空气污染、存在呼吸系统症状、有呼吸系统疾病家族史等高危人群应每年检查肺功能。

（五）主动参加肺癌早期筛查。40岁及以上者宜行胸部低剂量 CT 检查。有长期吸烟史、肺癌或其他恶性肿瘤家族史、慢性呼吸系统疾病的高危人群应每年进行胸部低剂量 CT 检查。

（六）高危人群主动接种流感和肺炎疫苗。儿童和老年人群、慢性呼吸系统疾病患者均应每年积极接种流感疫苗。65岁及以上老年人宜接种肺炎疫苗。

（七）积极参加体育锻炼。定期进行体育锻炼可以强健心肺功能、增强体能、提高免疫力、改善心理健康。

同时，我们更要号召呼吸界同仁：

（一）在控烟中发挥主导、先锋作用。以身作则，坚决不吸烟。将戒烟干预和烟草依赖诊治纳入日常医疗工作。

（二）推广肺功能检查，提高操作规范性。积极推动所有基层医疗机构常规开展肺通气功能检查。二级及以上医院开展较为完备的肺功能检查。

（三）规范药物吸入治疗，加强对患者的吸入疗法培训，确保吸入效果。

（四）切实贯彻呼吸学科人才培养、科室建设、行业发展“三驾马车”发展方略。实施专培、专修、单修人才培养模式；积极推动呼吸与危重症医学科规范化建设；以信息化促进专科医联体发展。

（五）积极带教帮扶基层医生，提高对呼吸系统疾病的防诊治能力和水平。加快推进基层医疗机构呼吸系统疾病规范化防诊治体系与能力建设。

（六）积极参与尘肺病防诊治与研究工作，提高对患者照护水平。

（七）提升呼吸学科对肺结核的诊治意识与能力，推动建立结核病综合防治体系。

（八）加强对流感的预防、诊断、治疗和研究。

呼吸系统疾病防治是健康中国行动极为重要的内容，需要政府、社会、家庭、个人的全面参与和努力。让我们共同行动起来，同《健康中国行动》共呼吸，为健康中国一路护航！

健康中国行动推进委员会专家咨询委员会

2019年9月5日