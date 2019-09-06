德视佳北京东部诊所开业 在京也可享受德国医疗服务

在北京市卫健委、朝阳区卫健委的支持下，9月5日，坐落于华贸中心的德视佳北京东部诊所开业。

德视佳眼科创始人兼CEO约根森

德视佳眼科创始人兼CEO约根森是德国眼科专家，拥有三十多年的眼科手术从业经历。是丹麦和德国屈光手术和白内障手术领域的开拓者，也是确立眼科学领域新模式的新一代领军人物之一，在他的带领下，德视佳眼科已成功完成50多万例眼科手术。

今天成立的德视佳眼科北京东部诊所是德视佳在京的旗舰诊所，也是德视佳在中国布局的第6家。据了解，德视佳眼科目前已在欧洲和中国开设了20多家眼科激光手术中心及眼科门诊，他们专注为患者提供高度近视、远视、散光、老花眼和白内障方面的个性化眼科激光和晶体手术治疗方案。

开业仪式现场，约根森进行两台手术直播，一是他亲自为儿子雅尼克做了ICL晶体植入，一是为电视剧《破冰行动》中的演员杨子骅做了老花眼矫正手术。(李轶群)

约根森为儿子雅尼克检查眼部状况