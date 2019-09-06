北京专项整治医院“号贩子”

“要号吗？专家号”“看啥病？都能挂”……在北京知名医院周边，不少“号贩子”频频现身，对他们的存在，人们在一次次的无可奈何中，似乎早已见怪不怪。

“号贩子”就真治不了吗？“要痛下决心打掉‘号贩子’，切实解决这个痼疾。”主题教育开展以来，北京市聚焦人民群众长期深恶痛绝的“号贩子”问题，市领导带头推动，开展专项整治，“号贩子”问题线索明显减少，不少大医院连续保持“号贩子”活动指数零记录，网络抢占号源现象明显下降。

“以前医院边上‘号贩子’多得是，现在想找都很难。”8月30日下午，在北京同仁医院眼科，带孩子从山西来京复诊的李进龙跟记者聊起了他的“挂号经”。

“一个月前，首诊是用手机挂的号，复诊医生直接就给预约。”李进龙介绍，他用了大约一周的时间，在手机上成功挂到了眼科号。其间着急，也托朋友到医院周边找过“号贩子”，但全无踪影。“找不到反而踏实了。挂号难问题需要长期解决，怕就怕‘号贩子’在里面捣鬼。现在这样，挺好。”

北京医疗资源集中，“号贩子”问题由来已久。供需难平衡、作案成本低、患者认识有差异等因素，都导致这一问题屡禁不止、屡打不绝。而随着与管理部门和医院的长期博弈，“号贩子”的手段也开始花样翻新，让人防不胜防。

北京同仁医院副院长魏文斌介绍，其实打击“号贩子”的行动一直在开展，这次力度大、措施实、效果好。“最根本的原因是通过这次主题教育，大家的思想发生了变化。”魏文斌表示，“不忘初心，就要敢啃‘硬骨头’，解决‘老难题’，涉及群众利益，就要敢担当勇作为。”

主题教育开展以来，针对“号贩子”问题，北京市成立了整治工作专班，建立重点医院“一院一册”台账，“一院一策”提出整治措施。通过线上搜索、线下暗访、群众举报、媒体曝光等渠道，全面摸排“号贩子”活动线索；同时，安排12个暗访组每周开展巡查，发现问题立即反馈、限期整改。市卫生健康委建立了医院“号贩子”密度指数，对20多所医院进行排序，每周通报，压实责任，传导压力。截至目前，共搜集网页500余个、信息5000余条，线下暗访巡查重点点位442户次，发现涉嫌“号贩子”线索82条，已全部及时处理。

北京市卫健委负责人介绍，为加强打击力度，北京市还建立了卫生健康、公安、市场监管、网信等部门联动机制，对重复挂号、挂多个科室号的异常行为进行梳理，开展清理整顿。对经查证属实的“号贩子”案件，实行“一案三查”，即查“号贩子”本人、查与“号贩子”相勾结情况、查充当“号贩子”“保护伞”问题。主题教育开展以来，北京全市已打掉“号贩子”团伙两个，对70余名“号贩子”进行行政处罚、刑事拘留等。

北京市已在重点医院完善技防手段，建立对可疑挂号行为的慢速排队机制。在北京同仁医院地下一层的监控室，一套AI人脸识别系统正在进行测试。在它后台的资料库，已经存入了北京几十家医院共享的“号贩子”照片信息。“这套系统连接的是覆盖院区的700多个摄像头，可以进行实时监测、比对和报警。”北京同仁医院保卫处处长马洁说，“只要资料库里的‘号贩子’进入院区，一抓一个准。”据了解，人脸识别系统用于“号贩子”治理的做法已经在20多所大医院进行推广应用，取得了良好效果。

北京市主题教育领导小组办公室相关负责人表示，整治“号贩子”绝非一日之功，虽然开展主题教育以来成效显著，但距离群众的期待还有差距，今后北京将继续以“钉钉子”的精神抓整改，驰而不息抓落实，不彻底解决问题不收兵。

《 人民日报 》（ 2019年09月06日 04 版）