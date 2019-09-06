宝宝也有“难言之隐” 需及时治疗

市民黄先生上周喜得贵子，但洗澡时，孩子妈妈突然发现才一周大的胖宝宝竟然两边“蛋蛋”不一样大！黄先生急忙带着宝宝到中山大学附属第六医院泌尿外科门诊就诊。记者获悉，黄宝宝被诊断为“交通性鞘膜积液”，被立即收治入院并进行手术治疗，术后当天即康复出院。

中山大学附属第六医院泌尿外科王德娟主任医师指出，引起男娃双侧阴囊不一样大小的原因有很多，其中一个常见的病因就是鞘膜积液，王德娟提醒各位宝爸宝妈，时刻关注宝宝的“难言之隐”，发现问题也不要害怕，第一时间求医，千万不要听信“秘方”，以免错过最佳诊疗时机。

男宝宝出现“小意外”

王德娟指出，鞘膜囊内积聚的液体增多而形成囊肿者，称为鞘膜积液。

鞘膜积液的形成是男宝宝发育中的一个“小意外”。在胚胎发育早期，男胎的睾丸位于腹膜后第2~3腰椎旁，以后逐渐下降，7~9个月时睾丸经腹股沟管下降至阴囊，同时附着于睾丸的腹膜也下移形成鞘状突。出生前后鞘状突大部分闭合，仅在睾丸部分形成一个鞘膜囊。

正常情况下，鞘膜囊仅有少量浆液，但如果鞘膜的分泌与吸收功能失去平衡，例如分泌过多或者吸收过少，都可形成鞘膜积液。

严重时影响排尿行走

鞘膜积液分为四大类型，即睾丸鞘膜积液，精索鞘膜积液，睾丸、精索鞘膜积液（婴儿型），交通性鞘膜积液（先天性）。

王德娟指出，交通性鞘膜积液尤为值得家长注意。因为交通性鞘膜积液又称先天性鞘膜积液，是鞘状突完全未闭合，鞘膜囊可经一小管与腹腔相通。有时可有腹腔内脏器进入鞘膜囊，导致先天性腹股沟疝。

得了交通性鞘膜积液，孩子可能并不会有任何疼痛感，然而家长可观察到宝宝的“蛋蛋”或者腹股沟处观察到肿胀，呈慢性、无痛性逐渐增大。肿胀可能在躺下或休息时减轻，于活动增多或者哭闹的时候变得更明显。积液少时无明显不适，积液量多时才感到阴囊下坠、胀痛和牵扯感。

交通性鞘膜积液量多时，有可能会影响排尿、行走，合并腹股沟疝时，可能发生嵌顿疝。

满周岁积液未消建议手术

王德娟提醒，如果孩子从出生开始就患有交通性鞘膜积液，则需要在每次的儿科保健体检时格外注意这方面的检查，一直到孩子满1周岁，通常积液可自行吸收消退。

如果积液超过1年，建议采取外科手术解决。一个目的是为了移除阴囊内的液体，另一个目的也是为了修补腹腔和阴囊之间的开口。如果合并腹股沟疝，孩子阴囊部位肿块平躺无法回纳、出现触痛或者存在难以描述的不适感，这可能提示出现了嵌顿疝，需立即就诊，可能需要紧急外科手术治疗。

目前治疗交通性鞘膜积液的主要手术方式有两种：

传统开放手术：沿腹股沟切口或下腹部切口，处理皮下各层结构，游离鞘状突至内环后结扎。

腹腔镜手术：脐部周围小切口，建立通道及气腹后即可观察到未闭的鞘状突，用带线针经皮肤穿刺进行结扎。

王德娟指出，腹腔镜较传统开放手术的优势在于可同时观察双侧鞘状突，减少对侧二次手术的风险。同时，切口小且隐秘，不影响外观。由于这种手术操作相对简单，误伤周围组织风险小，不会对宝宝未来产生影响。

（全媒体者任珊珊 通讯员简文杨、李饶尧）