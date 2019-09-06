四大症状 警惕卵巢癌

医学指导/中山大学孙逸仙纪念医院妇产科主任兼妇科肿瘤专科主任林仲秋教授

最近，由女演员姚晨监制并领衔主演的女性题材电影《送我上青云》引发热议。片中女主角盛男只有27岁，却被确诊卵巢癌，为了筹集治疗费用被迫接了自己不喜欢的工作，并由此踏上了寻找自我的旅程。

这个故事真正的开端源于卵巢癌。在人们印象中，临床中卵巢癌多见于五六十岁以上的妈妈、奶奶和外婆身上，实际上如今年轻患者也不少见。

中山大学孙逸仙纪念医院妇产科主任兼妇科肿瘤专科主任林仲秋教授表示，卵巢癌的发生和四大因素息息相关。晚期卵巢癌的传统治疗手段主要是手术和化疗，但是那些躲过手术和化疗的狡猾肿瘤细胞会卷土重来。

发病与四大因素息息相关

“我都快3年没过夫妻生活了，为什么会得这个病？”这是女主角盛男被医生告知得了卵巢癌后冲口而出的一句话。林仲秋表示，虽然卵巢属于女性生殖器官，但卵巢癌与夫妻生活其实没有太多的相关性，反而从盛男的日常生活中能看出一些卵巢癌的风险因素。

首先是吸烟，电影一开始，盛男在调查山火起因时就在吸烟，由此可见她是一个有吸烟习惯的人，而吸烟会显著提高卵巢癌等各种癌症的发病率。

其次是未生育、未哺乳，由于妊娠和哺乳使女性长期无排卵，是明确的卵巢癌保护因素，可降低卵巢癌发生率。

再次是生活、工作压力大。盛男就是一个现代高知女性，从事的是繁忙的高压力工作——记者，加上社会、自身家庭原因导致的持久心理压力，所以患卵巢癌的风险也会随之增加。

当然，除了后天的高危因素外，遗传也是引发卵巢癌的不可忽视的高危因素。遗传性卵巢癌综合征，如BRCA基因突变、BRCA1和BRCA2胚系突变携带者，其在一生之中发生卵巢癌的风险分别达到了54%和23%。

偏方治不好卵巢癌

卵巢癌的传统治疗手段是手术和化疗，面对晚期的卵巢癌依然是很无力，所以盛男的妈妈才会在得知盛男患卵巢癌后让她喝生榨土豆汁这样的偏方。当然偏方是治不好卵巢癌的，现代医学才有可能延长患者的生命。

片中主治医生要求盛男尽快手术。林仲秋表示，晚期卵巢癌的传统治疗手段主要是手术和化疗。晚期卵巢癌手术是非常重要的，主要目的是尽最大努力切除原发灶及一切转移瘤，降低肿瘤负荷，这样后续的化疗会更有效，所以手术要抓紧时间进行。

手术除了降低肿瘤负荷还能获取肿瘤组织样本，通过对肿瘤样本进行病理、基因检测就可以知道患者这个卵巢癌的个体化特征，有利于制定针对性的治疗方案。

林仲秋说，虽然手术切除了大部分肿瘤，但对于晚期患者来说，还有很多肉眼看不到的无法切除的微小转移肿瘤，这个时候就需要化疗来扫荡残余的肿瘤了，卵巢癌初始常用的化疗方案一般是铂类化疗药加上紫杉醇。

“卵巢癌初始化疗一般都很有效，化疗后大部分患者都会有一段没有肿瘤的好时光，但是那些躲过手术和化疗的狡猾肿瘤细胞会卷土重来。”林仲秋表示，如果肿瘤复发，患者就需要再次手术和化疗。如此经过“化疗-复发-再化疗-再复发”的过程，随着每一次复发，化疗的有效期都会缩短。

那么这种困境要如何解决呢？林仲秋介绍，对于复发后铂敏感的卵巢癌患者，不管有没有BRCA基因突变，含铂化疗有效后用PARP抑制剂维持治疗可以使复发或者死亡的风险明显降低。

肚子越来越大 不一定是贪吃发胖

“你只有不到50%的概率活过5年，所以这钱我不能借给你。”这是片中盛男的工作搭档毛毳拒绝借钱给盛男治病时所说的一句话，这句话既对也不对。

林仲秋表示，其实早期卵巢癌患者接受手术治疗后5年生存率可达90%。但是，卵巢癌起病隐匿，很多时候是出现肠胃不适、便秘、消化不良、肚子不明闷痛等症状表现，不少患者以为自己只是肠胃不舒服，等到出现严重症状到医院检查时才发现是卵巢癌，70%的患者被确诊时已发展为晚期。因此从数据上看，70%的患者在确诊5年内死亡，90%的患者在确诊10年内死亡。

很多患者出现症状后并不在意，或者讳疾忌医，从而耽误了诊治的最佳时机。

林仲秋提醒，当出现以下症状时，女性朋友们就要引起警惕：

1.胃肠道症状

如果女性朋友经常感觉腹胀、便秘、食欲不振，经消化科检查没有发现胃肠道疾病，此时就要警惕是否有卵巢癌，千万别觉得是老胃病发作。因为晚期卵巢癌常合并大量腹水，导致消化道功能异常。

2.肚子越来越大，但其他部位并不明显

卵巢癌合并腹水或肿瘤包块逐渐增大，会导致腹部膨隆，而因为肿瘤严重消耗身体能量，四肢等部位反而可能越来越瘦，最后进展到恶病质。因此，如果腹部的肿胀持续数天，甚至数周以上，请务必咨询医生，不要误认为是贪吃变胖。

3.腰酸肚痛

晚期的卵巢癌会因为肿瘤的增大，压迫甚至累及腰骶部神经、腹膜，导致腰酸肚痛。

4.下肢、外阴水肿

随着疾病进展，卵巢肿瘤逐渐增大，会压迫到盆腔静脉，导致静脉血液回流受阻，增加淋巴管压力，进而导致下肢、外阴出现水肿的情况，严重时还可能出现下肢的血栓。

及早防范 合理规划体检项目

该如何防范卵巢癌？

林仲秋建议，除了规避可引发卵巢癌的不良生活方式外，还应定期到正规医院体检，合理规划体检项目。

普通的团体年度体检项目，对于卵巢癌的早发现帮助不大。

卵巢疾病的常用检查手段为经阴道（直肠）彩超、肿瘤标记物（CA125，HE4，CA199，AFP等），妇科其他方面检查手段还包括宫颈细胞刮片和乳腺及腋窝彩超。（文/广州日报全媒体记者任珊珊 通讯员张阳、刘昕晨、刘昀昀）