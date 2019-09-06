几款药膳助女性养生补气血

女性都爱美，而气血不足导致的各种妇科疾病却会让人心情沮丧、容颜失色。比如有些女性每个月生理期月经过少，其实很多时候也跟气血不足有关。

专家介绍，月经过少本身并不会影响患者的身体健康，但是引起月经过少的原因，如内分泌紊乱、宫腔粘连、卵巢储备功能下降等，可能会给患者的身心健康造成影响。

那么平时应该如何通过饮食来调理呢？省名中医、省中医院妇科调理专家王小云教授团队为女性朋友介绍了几款针对不同体质调理气血的药膳，不妨一试。

气血虚弱：

这类女性往往特别容易疲倦，干啥都提不起精神，总觉得气短没力，月经就来淡淡的一点血丝，而且整晚睡不好。

推荐食疗方：

1.当归大枣鸡蛋汤

材料：当归10克，大枣3枚，带壳鸡蛋1个。

做法：一同煮15~20分钟即可，喝汤、吃鸡。

功效：有养血活血、健脾益气生血的功效。如不觉得燥热，可以每天或隔天吃一次。若吃完后觉得喉咙痛，可以将大枣的核去掉，加点麦冬、莲子、百合，能养阴安神，防燥热，对睡眠亦有帮助。

2.首乌北芪炖鸡

材料：何首乌15g，菟丝子15g，益母草15g，覆盆子15g，北芪15g，刘寄奴9g，当归9g，白芍9g，茯苓9g，川芎9g，鸡肉1500g，葱、姜10g，料酒适量。

做法：

1.将鸡处理干净，姜去皮，洗净，拍松，葱洗净，切段。

2.将全部药材洗净，装入纱布袋中。

3.将鸡肉和纱布袋放入炖锅中，加入适量的水，置大火上烧沸，改用小火炖1小时后加入葱段、盐、姜、料酒即可。

功效：何首乌可补血养肝、补肾，北芪、茯苓可健脾补气，菟丝子、覆盆子是补肾助阳的良药，益母草、刘寄奴、川芎均可活血、调经、止痛，当归、白芍可补血，鸡肉可益气补虚，对于气虚血亏的女性特别有效。

肾气不足:

这类女性往往多腰酸腿软，经常感觉头晕，耳鸣，看东西模糊，而且经常容易起夜上厕所，月经不仅量特别少，颜色也较暗。

推荐食疗方：

1.海马乌鸡汤

材料：雌雄海马各一只，乌鸡半只，盐、料酒适量。

做法：

将海马弄碎，搅匀，每次用5~10克煲半只乌鸡，一同煮15~20分钟即可，喝汤、吃鸡蛋。

功效：

海马有补肾、强身的功效。和乌鸡合用有补益肾气、填精益髓的功效，对于肝肾不足、腰酸腿软的女性很适合。

2.枸杞板栗蒸土鸡

材料：枸杞50g，板栗100g，党参30g，红枣20g，薏苡仁50g，土鸡 1只，盐、味精、料酒适量。

做法：

1.党参洗净，切段，红枣泡发，薏苡仁洗净，枸杞子去杂质，板栗剥壳去皮备用。

2.将土鸡处理好去内脏洗净，放入沸水中烫去血污，备用。

3.将所有的原材料转入钵中，加入调味料，用大火蒸约3小时，取出即可食用。

功效：

枸杞可滋补肝肾，板栗能补肾气，党参是补气健脾、补肺生津之佳品，土鸡可益气养血，补虚强身，红枣可益气补血，薏苡仁健脾祛湿、清热解毒，以上几味搭配，对于肝肾不足，精血生化无源引起的月经过少，经血色暗有很好的改善作用。（全媒体记者周洁莹 通讯员曹晓静、李馨、宋莉萍）