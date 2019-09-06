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婴儿枕头别太硬

单祺雯

2019年09月06日07:59 来源：人民网-生命时报

　　河北读者魏女士问：长辈说老家有个习惯，小婴儿睡小米、绿豆为填充物的硬枕头，才能睡出好头型。请问这种说法科学吗？

　　清华大学第一附属医院预防保健科主任刘兆秋解答：新生儿颅骨容易变形，主要是骨缝尚未闭合，受到挤压时，容易出现骨缝重叠或者分离，使头型发生变化；加上新生儿发育较快，尤其出生头一个月，头颅急剧生长，可能会出现左右不匀称的情况。但这种情况会渐渐改善，不用过于担心。宝宝大部分时间是躺着的，枕头过硬反而带来不少健康问题，比如头皮血管受压，导致血液循环不畅；宝宝喜欢摇头，枕头过硬，可能会把头发蹭掉，出现枕秃；枕头过硬，宝宝会因为不舒服而翻身，影响睡眠。新生儿发育快，新陈代谢旺盛，头部出汗多，睡觉时容易浸湿枕头。加上宝宝经常流口水，所以枕芯要选轻便、透气、吸湿性好、软硬适度的，最好使用天然、没有异味的枕芯，枕套最好用白色或浅色的纯棉布制作。另外，枕芯要经常晾晒，以免汗水过多浸湿枕芯产生霉菌，建议枕套一周洗一次，枕芯每半年换一次。▲

(责编：许晓华、杨迪)


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