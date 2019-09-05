【流言】

李小姐总嫌自己胖，尝试了许多方法减肥。最近，她从朋友处得知，二甲双胍不仅能降血糖，还能“减肥”。她到网上一查，果然发现有许多关于二甲双胍可以减肥的说法。

【专家解读】

中山大学孙逸仙纪念医院药学部张祥凤：二甲双胍是一种用于控制2型糖尿病患者血糖水平的药物。研究表明，对于糖尿病患者，二甲双胍与运动结合可能会减轻体重，这可能是因为二甲双胍可以增加人在运动中消耗的热量，但单靠二甲双胍对体重的影响可能微乎其微。加拿大临床实践指南指出，口服二甲双胍可减轻2型糖尿病患者6.6磅(3kg)的平均体重，但这是长期用药的结果。此外，如果停止服用二甲双胍，体重很有可能会反弹到原来的水平。

但在非糖尿病患者中，二甲双胍对血糖正常的人没有好处，只是稍微降低了食欲和热量摄入。二甲双胍是通过改善胰岛素抵抗，降低胰岛素水平，从而降低脂肪的合成，并降低体重。因此，对于存在胰岛素抵抗的糖尿病患者的降重可能获益，但对于不存在胰岛素抵抗的健康人群，二甲双胍降低体重的作用大打折扣。

另外，长期大剂量服用二甲双胍，可能影响维生素B2、维生素B12、维生素C和叶酸等的吸收，造成贫血、毛细血管和周围神经损害，对微量元素钙、磷的吸收也有一定影响；已有报道滥用二甲双胍减肥导致严重低血糖的病例。因此，对正常人来说，服用二甲双胍减肥，不但减肥效果难以确定，反而可能引发一系列不良反应。（陈晶）