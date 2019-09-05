重庆大学附属肿瘤医院心血管呼吸内科主任 高淑蓉 祝 杰

几乎所有人都有过手脚发麻的经历，比如肘后的尺神经（俗称麻经）被牵拉和压迫时，会产生明显麻的感觉；颈椎病、腰椎病因神经根受压，也可导致手脚麻木。但大家需警惕的是，有些手脚麻木可能是某些致命性疾病的首发症状，比如心肌梗死。

手脚发麻是心梗发作的早期非典型症状，是由于患者常有多个心血管危险因素，比如高血压、高脂血症、糖尿病、吸烟等，导致全身动脉硬化、血管变窄，影响了四肢血液流动。心梗发生时，交感神经系统极度兴奋，可引起全身小动脉痉挛，还会诱发或加重手脚发麻。

识别手脚发麻是不是心梗所致，可从以下几方面判断。

1.麻木突然发生。麻木的发生可能没有任何预兆，可能在静息状态下产生，也可能在运动或生气时产生，还有一些在夜间突然发生。

2.麻木涉及范围较广，往往偏向一侧。心梗患者手足发麻与神经支配相关，特别是位于左肩、左上臂内侧及左手的麻木感。这些部位的神经受到同一节段脊神经的支配，当心肌缺血、缺氧时，产生的乳酸、丙酮酸、磷酸等酸性物质及多肽类物质，会刺激神经产生疼痛感，并扩散到左肩、上臂及手的感觉神经，诱发麻木或疼痛等症状。

3.症状与体位姿势无关。颈椎病、腰椎病都会导致患者出现手脚麻木，但多是由于神经受到压迫所致，有时体位改变，压迫解除，麻木可暂时缓解或消失，但心梗导致的麻木不会因为体位改变而消失。

4.往往伴有其他症状。心梗的常见症状是胸骨后或心前区剧烈压榨性疼痛，常持续超过20分钟，可向左上臂、下颌、颈肩背等处放射，常伴有恶心、呕吐、大汗及呼吸困难等症状。

若患者反复出现手足麻木问题，需要尽快到医院完善危险因素和评估心血管事件发生风险。若有相应危险因素，必须积极控制，戒烟戒酒，减少食盐的摄入量，避免高脂饮食，控制血压、血糖和血脂，经常锻炼，控制体重，减少发生急性心梗的风险。若合并高血压、糖尿病、高脂血症等，更应尽快就诊。▲