受访专家：首都医科大学附属北京同仁医院眼角膜病专科主任医师 接 英

我们会因各种原因流泪，虽然它们看上去都一样，可根据美国眼科学会的观点，眼泪可分为三种。

1.基础眼泪。人体最早出现的一种泪水，在胎儿眼睛形成时就已存在了。 泪腺像是一个脆弱的“小姑娘”，总爱自己默默流眼泪。首都医科大学附属北京同仁医院眼角膜病专科主任医师接英介绍，不管是睁眼还是闭眼，结膜的杯状细胞和副泪腺都会分泌一些泪水，这就是基础眼泪。其主要成分是盐类与灭菌物质，如乳铁蛋白和免疫球蛋白等，作用是冲掉异物、刺激物等。人们平时一般感觉不到它的存在，但是没有它，眼睛就会感觉有东西或灰尘，进而眼睛干涩，甚至导致失明，同时还会失去抵抗细菌侵袭的能力。

2.反射性眼泪。不久，泪腺姑娘结交了一位新朋友洋葱，当洋葱到她家做客把外套脱去时，一个神奇的化学反应产生了，洋葱散发着讨厌的味道——“丙硫醛-S-氧化物”，刺激了泪腺，她忽然忍不住地开始流泪。这种由于条件反射，如接触到洋葱辛辣气味、烟雾、灰尘、沙砾、碎片、粉末等流出的泪水，称为反射性流泪。它的释放量较大，其目的是冲掉异物或颗粒，眼泪中也包含了更多抗体来帮助对抗刺激物中的细菌。

3.情绪化眼泪。泪腺遇到洋葱大哭后，洋葱只好离开，过了一段时间后，泪腺又开始哭泣，这次不是因为洋葱的味道，而是想洋葱了。这种哭泣流的泪叫作情绪化流泪，即当人们太难过、太开心，感到恐惧、压力大时，情绪容易失控，这时流泪可以帮助他们克服各种情绪。也有一些研究发现，情绪化眼泪中包含了较高浓度的激素和蛋白质，比如促肾上腺皮质激素、脑啡肽、苯邻二酚等，这些成分在遭受洋葱等刺激流出的眼泪中检测不出。因而研究者认为，流泪可以把体内积蓄的导致忧郁的化学物质清除掉，从而缓解疼痛和情绪。这种眼泪也是人类独有的，是人与动物的主要区别之一。

总的来说，眼泪有助于排出人体的某些毒素，有清洁、润滑、抑菌、营养等功能，也可使情绪轻松起来。▲