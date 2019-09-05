尿道是泌尿系统的重要组成部分，尿痛就是指排尿时尿道或耻骨上区、会阴部位疼痛，其与以下8种疾病有关。

1.泌尿系感染。这是发生尿痛的最常见疾病之一，由细菌（极少数可由真菌、原虫、病毒）直接侵袭所引起。尿痛表现为尿道烧灼感，重者痛如刀割，常伴有尿频、尿急、尿不尽感，偶伴血尿；合并全身症状者可出现寒颤、高热、头痛、恶心、呕吐、食欲不振等。

2.泌尿系结石。因结石所在解剖部位不同，疼痛表现也会不同，当结石位于膀胱时表现为突发排尿中断和疼痛。

3.尿道综合征。这是指患者有尿频、尿急、尿痛等症状，但膀胱和尿道检查无明显器质性病变的一组非特异性症候群。该病多见于已婚中青年女性，同时，患者还可出现腰痛和性交痛等。

4.尿道狭窄。该病多见于男性，临床上常见有先天性、炎症性及外伤性尿道狭窄。患者主要表现为排尿困难、尿痛，残余尿增多可导致充溢性尿失禁，合并下腹部胀痛，同时尿道狭窄的患者可合并有慢性尿道炎。

5.前列腺炎。前列腺炎以尿道刺激症状和慢性盆腔疼痛为主要临床表现，病因不清。急性前列腺炎常发病突然，表现为尿频、尿急，可能合并有寒颤、发热、疲乏无力等全身症状，甚至伴有急性尿潴留。慢性前列腺炎表现为盆骶疼痛、排尿异常和性功能障碍。盆骶疼痛表现多样，一般位于耻骨上、腰骶部及会阴部，放射痛可表现为尿道、精索、睾丸、腹股沟、腹内侧部疼痛，易和急腹症、肾绞痛混淆。

6.膀胱癌。患者通常表现为无痛性、间歇性、肉眼全程血尿，有时也可为镜下血尿。有10%的患者可先出现尿频、尿急、尿痛和排尿困难等情况。

7.盆腔炎。在机体抵抗力下降时，细菌经过阴道、子宫、输卵管到达盆腔，逆行感染。该病急性期的疼痛常表现为下腹痛，合并尿道、阴道分泌物增多，活动或性交后加重。若病情迁延至慢性盆腔炎症时，表现为下腹部坠胀、疼痛及腰骶部酸痛，性交后及月经前后加剧。

8.阴道炎。该病是细菌等病原体侵入阴道后所致。患者常表现为外阴瘙痒、灼痛，分泌物增多，外阴可出现地图样红斑、水肿、抓痕，排尿时尿液刺激水肿的外阴及前庭可出现尿频、尿痛。▲