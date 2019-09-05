一双好的运动鞋可让锻炼事半功倍，但并不代表这双鞋的寿命是永久的。近日，美国足病运动医学会提出运动鞋该不该换，主要看三个部位，同时取决于使用量、磨损迹象和年限。

1.外底。外底又称大底，是与地面直接接触的部分，主要由碳橡胶制成，十分结实、耐磨，且弹性好，起到保护脚的作用。不过，当外底磨损到与中底之间的夹层（如图①），或是与另一侧磨损超过4毫米差异时，运动鞋就失去了抓地能力。这时，再穿这双鞋只会让运动受力不均，很容易造成运动损伤，应立即更换。

2.中底。中底（内底）是接触脚底的鞋底，通常由泡沫材料组成，如乙烯醋酸乙烯酯（EVA）、聚氨酯（PU）或两种材料的混合物，具有直接支撑并保护脚部、保持身体稳定性、减震等作用，可以说是一双运动鞋的灵魂与精髓。但它出现以下情况时，说明中底已经失去了原本的价值，应该换鞋了：

（1）进行约500~800公里的跑步或步行，45~60小时的篮球、舞蹈或网球等运动。

（2）中底软榻，即对折鞋时，回弹感觉明显减弱或没有（如图②）。

（3）鞋底与鞋帮之间有磨损，并出现折痕或裂纹。

（4）鞋里凹凸不平。有的鞋外观看着挺新，但内部却凹凸不平，十分硌脚，即使垫上鞋垫也是如此。

3.鞋跟。鞋跟位于外底后端，可以调节人体平衡和运动缓冲等，同时也是磨损的集中点。当按压鞋跟向一侧倾斜，感觉不稳时，也就是鞋跟一侧比另一侧有更多的磨损，或是将鞋放在平坦地面，从后方平视左右脚鞋跟高低不一时（如图③），意味着这双鞋子不再适合跑步了。

值得注意的是，长久不穿的运动鞋也会磨损。随着时间的推移，外底、中底和鞋面材料会变干，以致不能发挥它们的最佳作用。所以，无论有没有磨损，摆放时间超一年的运动鞋也最好更换。▲