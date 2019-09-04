金龙鱼1:1:1 以广场舞倡导均衡比例 跳出健康中国 舞动魅力武汉

9月1日，由人民网·人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“奥运健康中国行·金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛武汉站决赛在奥山世纪广场举行。

武汉站决赛参赛选手大合照

经过四天的海选，将近两百支支舞队大浪淘沙，最终有20支舞队进入决赛，追逐前往北京鸟巢的全国决赛晋级卡。经过了初赛的历炼后，各队队员在场上熟门熟路、气势磅礴，展现了武汉人民的元气满满的能量和饱满精神的状态。

快乐舞动艺术团《梦入桃花园》

参赛选手们以饱满的精神、曼妙的舞步，动人的微笑赢得现场评委和观众们热烈的掌声，而她们的梦想，也在舞台上扬帆起航。

冠军自选舞蹈《我的祖国》

亚军自选舞蹈《中国红》

季军自选舞蹈《画扇》

经过规定项目和自选项目的两轮比赛，在评委们进行了激烈的讨论后，凭借扎实的基本功和整齐划一的舞步，舞魅娘艺术团最终艳压群芳，以一曲《我的祖国》征服了现场的观众和评委斩获了冠军，将万众瞩目的北京鸟巢总决赛的晋级卡纳入囊中。武汉糖糖曳舞队的《中国红》动感十足，深受观众喜爱，夺得亚军；爱心艺术团的《画扇》喜提季军。

冠军舞魅娘艺术团领奖后与颁奖嘉宾合影

亚军武汉糖糖曳舞队领奖后与颁奖嘉宾合影

季军爱心艺术团领奖后与颁奖嘉宾合影

“我们现在武汉中老年人的文娱活动很丰富的。跳广场舞动起来了，不仅可以促进血液循环，心情也舒畅了，尤其在选择了金龙鱼1:1:1调和油之后，在吃的方面也健康了起来，整个人的精气神都不一样了呢。”芳之华艺术团的邓大爷在接受采访时说。

武汉的日常食物偏咸偏辣，且喜食腌制品、肉制品，因此对于食用油的要求很高。金龙鱼以广场舞大赛的方式向参赛选手和观众传递 “吃动平衡，舞出健康”的健康生活理念，并以奥运品质的食用油作为大众用油的坚实后盾。

均衡营养的膳食是健康的基础，食用油的选择更是重中之重。一直以来，金龙鱼将打造餐桌上的健康营养视为己任。2018年金龙鱼正式成为了2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会中国代表团粮油产品赞助商，用奥运的品质为健康中国加油。金龙鱼长期专注于粮油领域，不断研发出高品质产品，供应、满足千家万户的营养需求。如今，肩负“三奥”品牌重任，金龙鱼将充分发挥品牌，产品，渠道等市场优势，更好地服务健康中国的建设。

据悉，“奥运健康中国行·金龙鱼1∶1∶1 舞出好比例” 2019人民广场舞大赛将继续在2个月内完成广州、南昌、西安等15个城市的赛事，最终的全国总决赛将在北京鸟巢举办。如果你也想参与到这场全民健康活动中来，就赶快识别下面的小程序来参赛吧！