金龙鱼1:1:1舞出好比例 奥运品质 江城启航

8月28日，由人民网·人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“奥运健康中国行·金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛武汉站在武汉奥山世纪广场火热开赛。

金龙鱼1:1:1舞出好比例

两江交汇、三镇鼎立、滨江滨湖，山灵水秀，作为国家历史文化名城的武汉，晴川台临江而立，与黄鹤楼隔江相望；武汉三镇隔江鼎立，奔流不息的长江哺育出热烈活泼的人民性格。在比赛现场，不仅参赛的阿姨斗志昂扬，在商场逛街的人们也被大赛红火的气氛所感染，久久驻足围观，甚至学着教练带练的动作，和阿姨们一起跳起来，整个商场都洋溢着融洽愉快的气氛。

抓紧比赛前的时间再排练一下

开赛后，首先所有队伍统一着装金龙鱼的文化衫，表演了金龙鱼主题舞曲《1:1:1舞出好比例》，据参赛队员介绍，她们非常喜欢这支广场舞的歌曲，朗朗上口；舞蹈动作对她们来说有点难，但是非常青春阳光，给她们的舞种注入了新活力。我们甚至还见到了带着孙女来参赛的队伍。

为迎接2019武汉军运会的到来，诸多队伍选择了军旅主题的表演项目，配上乌兰图雅演唱的《美丽武汉欢迎你》的军运会主题歌，来表达对这一赛事的关注和期盼。人民广场舞大赛不仅是对军运会的预热，也是纯朴的武汉人民，用最喜闻乐见的方式，向祖国七十华诞的献礼。

致敬军人 献礼华诞

比赛现场还有一支平均年龄70多岁的夕阳卉时装舞蹈队，她们是铁路的职工，属于江汉铁路文化宫，文化宫里有个活动点，还给阿姨们配上了老师。据舞队负责人王阿姨介绍，她们每天早上都要在一起锻炼跳舞，从早上七点开始，到八点半结束。阿姨说跳舞对她的改变很大，不仅促进了血液循环，身材变好了也少了疾病烦恼；跳舞成为了她的业余爱好，一跳舞无论多大的烦恼都变得渺小起来；还结识了很多朋友，日子也变得更加丰富多彩。

健康生活 美丽不息

这就是武汉人对待健康生活的一种态度，讲究均衡、健康、快乐。在人民广场舞大赛这个平台上，她们的健康能量会进一步辐射到更广的人群，她们的健康精神会不断发光发亮，影响更多的人。

快乐舞蹈 跳出健康

美丽江城 健康中国

在活动现场，主办方还设置了游戏区，吸引到了许多大朋友、小朋友参与互动，“吃动均衡”和1:1:1膳食脂肪酸均衡的健康营养理念在游戏的同时深深植入了他们的内心。在采访中一位阿姨笑着说，“以前都是吃黑黑的菜籽油，现在才逐步发现金龙鱼油的好处来。不仅是油品颜色鲜艳好看，金龙鱼1：1：1的比例也使营养更加均衡，最重要的是金龙鱼是奥运的供应商，相信奥运品质，咱一定能吃出健康好身体！”

“以舞为媒，以食为缘，传达吃动均衡的健康生活理念”，是此次广场舞大赛的初衷，也是金龙鱼2018年牵手2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会之后，大力推广健康生活方式的有益实践。

据悉2018年金龙鱼正式成为了2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会中国代表团粮油产品赞助商，这不仅是对金龙鱼品质的认可，更是给金龙鱼沉甸甸的责任，不断助力国人健康生活品质的提升。用奥运的品质为健康中国加油。

看到这里小伙伴们是否已经按耐不住，想要参赛了呢，小编特地为大家准备了赛事举办路线，快带上你的舞蹈在你的城市C位出道吧！