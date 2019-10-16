夷陵人民广场舞定格芳华 金龙鱼1:1:1彰显奥运健康品质

10月13日，由人民网·人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“奥运健康中国行·金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛宜昌站决赛在伍家岗区举行，三峡环球港提供场地支持。

经过3天海选的比拼，近百支舞队中最终有17支舞队进入了决赛。经过激烈的大浪淘沙，进入决赛赛道的每一支舞队实力都不容小觑。比赛现场氛围紧张热烈，专家评委结合参演作品的舞蹈编排、表演台风、服装造型以及作品的艺术性等方面对各支舞队进行了专业评价。

百人共舞金龙鱼1:1:1

根据赛制，决赛设自选舞蹈和定制舞蹈，每支队伍需要完成两部分内容进行比拼，最终只有第一名能获得前往北京鸟巢的全国决赛晋级卡。围鼓舞、傣族舞、扇子舞、旗袍秀等百花争艳，17支参赛队伍给现场观众带来了一场视觉盛宴，也展现了宜昌人民积极向上的精神风貌。

云盘艺术团的《铃鼓舞，三峡情》，一出场便使得整个现场欢快了起来。队员舞步灵动，轻松的旋律配合着清脆的铃鼓，每一个动作都如此自然而流畅地绽放着活力。凭借出色的表现，云盘艺术团获得了本站决赛的季军。

云盘艺术团《铃鼓舞，三峡情》

高新区楠海花园舞蹈队则凭借傣族舞蹈《让我懂你的语言》，夺得了本场决赛的亚军。她们的舞姿宁静优雅，每一位队员的情态与动作都完全融入了舞蹈之中，“三道弯”和“一顺边”两者融合后形成了多种柔媚线条的组合，淋漓尽致的展现了傣族舞蹈的婀娜秀丽。

高新区楠海花园舞蹈队《让我懂你的语言》

“跳出健康，舞出风采”，市文化宫职工艺术团在夺得本站广场舞冠军后，喊出了这样的获奖感言。他们的围鼓舞蹈《围鼓情》，动作粗犷，节奏响亮，情绪激昂又风格纯朴，鼓点和舞步交织。凭借出色的表现力和创编，市文化宫职工艺术团赢得了现场评委和观众的一致好评。据市文化宫职工艺术团团长介绍，这是他们自主编排的原创节目，体现了三峡地区原生态的特色，是文化的传承。

市文化宫职工艺术团《围鼓情》

“只有吃的营养，才能动的健康”，金龙鱼宜昌站营销执行管理组王睿先生赛后致辞表示，益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司作为国内粮油行业标杆企业、中国小包装食用油行业的开创者，金龙鱼积极倡导国人吃得安全、吃得营养的科学消费理念，严把产品质量关，不断研发满足市场需求的产品，为消费者提供多元化的选择，打造安全健康的餐桌食品。

想保持健康就要吃得营养、动得健康！均衡营养的膳食是健康的基础，食用油的选择更是重中之重。一直以来，金龙鱼将打造餐桌上的健康营养视为己任。2018年金龙鱼正式成为了2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会中国代表团粮油产品赞助商，用奥运的品质为健康中国加油！金龙鱼长期专注于粮油领域，不断研发出高品质产品，供应、满足千家万户的营养需求。如今，肩负“三奥”品牌重任，金龙鱼将充分发挥品牌，产品，渠道等市场优势，更好地服务健康中国的建设。

参赛选手赛后合影

据悉，“奥运健康中国行·金龙鱼1∶1∶1 舞出好比例” 2019人民广场舞大赛全国总决赛，将在北京鸟巢举办。如果你也想参与到这场全民健康活动中来，就赶快识别下面的小程序来参赛吧！