2019年住院医师规范化培训高峰论坛在京召开

8月30日-31日，以“聚焦质量、提升内涵、促进同质”为主题的2019年住院医师规范化培训高峰论坛在京召开。来自全国31个省（区、市）卫生健康委科教部门负责人、住培基地领导和教育部门负责人、专业基地主任与教学主任、教学秘书、带教老师济济一堂，共襄我国毕业后医学教育界的盛会。

中国医师协会会长张雁灵，国家卫生健康委员会科教司副司长陈昕煜、副司长张彩虹、原巡视员金生国，国家卫生健康委员会规划发展与信息化司巡视员卢春山，中国科学院院士卞修武，中国医师协会副会长齐学进、中央军委后勤保障部卫生局处长宋益平、北京市卫健委党委委员潘苏彦、香港医学专科学院副主席梁家杰等嘉宾出席了大会开幕式。

张雁灵指出，2013年底，国务院7个部门联合下发了《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》，我国的住培工作实质性启动。住培工作服务了健康中国战略，配合了国家深化医改，对接了卫生人才供给侧结构改革。

陈昕煜表示，党的十九大提出实施健康中国战略和建设教育强国。医学教育是重要基础，毕业后医学教育作为医学教育的重要组成部分， 在下一步的工作中，要将住培作为培养同质化临床医生的重大制度安排，注重内涵发展，加强质量建设，切实保障待遇，优化招收结构，特别是向紧缺专业倾斜，加快完善政策制度的体系。

齐学进代表中国医师协会，作了《住院医师规范化培训质量建设的问题与对策》大会主报告。他表示，经过五年努力，住培制度得到各方认可，住培质量得以稳步提高。参加住培人员执业医师资格考试通过率较未培训者高出近20个百分点，住培的结业考核通过率和住院医师执业医师资格考试首次通过率逐年稳步提高。每年10万名经培训合格住院医师新加入医师队伍行列，受到了用人单位和行业的普遍认可。此外，他还从质量为先的导向不牢、临床为本的理念不清、师资教学能力不强、培训管理能力较弱、质量保障机制尚待强化、支撑条件尚不到位6个方面，深入梳理了存在问题。

大会交流环节，中山大学附属第一医院副院长匡铭作了《师资队伍建设是住培质量的重要保障》的主题报告，分享了住培师资队伍建设的经验；北京大学人民医院副院长王建六作了《多措并举，提升外科住院医师临床实践能力》的主题报告，就住培学员动手机会较少的问题进行了分析；武汉市第四医院院长李文洲作了《借鉴国际先进经验，推动临床教学模式创新》的主题报告，汇报了“武汉中美全科医师规范化培训试点项目”的具体开展情况；浙江省宁波市鄞州人民医院副院长陆滢作了《地市级培训基地如何创造一流住院医师培训业绩》的主题报告，分享了其在住院医师规范化培训工作中的体会和思考；深圳市卫生健康委处长周丽萍作了《深圳市构建四位一体住培模式的实践和探索》的主题报告，简要回顾了深圳住培实施11年来从自主探索期、并轨运行期、接轨运行期的发展历程。

本次大会还表彰了2018年住院医师规范化培训“优秀住培基地负责人”“优秀住培管理工作者”“优秀专业基地主任”“优秀带教老师”“优秀住院医师”180名获奖人员。