随意分装食品销售或面临十倍赔偿

案情回顾

去年9月份，梁先生花费3198元在某网店购买了两盒燕窝，商家称其所售产品为泰国进口。但收货后，梁先生发现燕窝未标注生产日期、代理商名称和溯源码等信息，他认为该商品不具备合法进口手续，因此向法院提起诉讼，要求商家退货退款，并且支付十倍赔偿。商家辩称，其销售的燕窝来源于上海某公司，手续合法，本批次500克燕窝原均有溯源码，但购入后拆零销售，致使梁先生所购商品无溯源码。最终法院判决商家退货退款，并支付31980元的赔偿。

法官提示

此案的争议焦点是商家销售的燕窝产品是否符合食品安全标准。我国食品安全法规定：“进口的预包装食品、食品添加剂应当有中文标签；依法应当有说明书的，还应当有中文说明书。标签、说明书应当符合本法以及我国其他有关法律、行政法规的规定和食品安全国家标准的要求，并载明食品的原产地以及境内代理商的名称、地址、联系方式。”

本案中，商家虽然提交了其从经销商处采购的手续，但销售的燕窝部分没有溯源码，而且其存在重新包装、拆零销售的行为，所以提交的证据只能证明其采购、销售的部分燕窝有合法进口手续，并且有符合规范的中文标签，不能证明其销售给梁先生的燕窝符合相关法律规定。另外，商家本身也不具备“分装”燕窝的食品安全许可。

根据食品安全法和《最高人民法院关于审理食品药品纠纷案件适用法律若干问题的规定》，商家明知涉案商品没有符合规定的中文标签而销售，应属于销售明知是不符合安全标准的食品，消费者有权要求商家支付所购商品价款十倍的赔偿。

（作者单位：北京市第四中级人民法院）