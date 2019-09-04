问：怎样选购适宜的保湿化妆品？

答：如今，保湿化妆品种类繁多，如保湿霜、保湿乳液、保湿啫喱、保湿喷雾以及保湿面膜等，其中的保湿成分各不相同。所以，在选择保湿化妆品时，应根据保湿产品的特点以及自身皮肤的类型，并结合季节的改变，选择适宜的保湿产品。

1.保湿霜

这是一类半固态的乳剂产品，固态油性成分含量相对较多，能够在皮肤表面很好地形成一层油膜，具有较好的滋润皮肤、柔软皮肤的作用。适用于成熟、干性和敏感性肌肤，尤其适合成熟性肌肤。对于气候干燥的秋冬季节，保湿霜也是较好的选择。

2.保湿乳液

这是具有流动性的一类乳剂产品，配方组成与保湿霜类似，不同之处在于所含的固态油质原料较少，水分含量较大。因此，保湿乳液既可以为皮肤补充油分，在皮肤表面形成油膜，同时使用清爽，不油腻，中性、油性、干性、混合性及敏感性皮肤均可使用。但对于敏感性及干性皮肤来说，其滋润度不强，春夏季节尚可单独选用，进入秋冬干燥季节则保湿度不够，应再配合滋润度更强的保湿霜一并使用为好。

3.保湿啫喱

多为水性啫喱，这类产品几乎不含油性成分，正常肤质、混合性皮肤、油性皮肤以及痤疮皮肤者均可选用。但由于其不能在皮肤表面形成油膜，所以进入秋冬季节，对于干性皮肤以及皮肤正处于缺水状态的人群来说，则达不到理想的保湿效果。可在使用此类产品后，再配合保湿霜使用，以弥补其不足。

4.保湿喷雾

该款产品使用非常方便，外出或低温环境下可随时为肌肤补充水分，适合所有类型肌肤使用。使用时，距离面部20厘米左右，将水雾喷向面部，然后用手指轻拍促其吸收；有条件的情况下，可外涂乳剂类产品或者精华，以防止水分流失；另外，化妆后也可以使用，有促进定妆的效果。

问：如何选择防晒化妆品？

答：在日常皮肤护理中，使用防晒化妆品已成为必不可少的一个步骤。从剂型看，防晒化妆品有防晒膏霜、防晒乳液、防晒油、防晒凝胶及防晒棒等；从防护强度看，SPF值从2～50+（大于50标为50+）不等，PA防护等级有PA+、PA++、PA+++、PA++++之分。选择防晒化妆品应注意以下问题。

1.审核产品标签内容

这主要是判断产品是否正规合法。防晒化妆品在我国属于特殊用途化妆品，除普通化妆品标签上应标识的内容外，产品标签上必须要有特殊用途化妆品批准文号，并且标明防晒系数SPF值和PA防护等级。

2.防护强度的选择

一般情况下，SPF值和PA防护等级越高，防晒效果越好，同时刺激性也越大，带来的不安全因素也就越多。所以，选择防晒化妆品不要一味追求高防护强度的产品，应根据阳光暴露情况选择适宜防护强度的防晒产品。具体可从所处的季节、外出时间、所处环境等方面进行考虑：一般冬日、春秋早晚和阴雨天，可选择SPF值为8～15，PA+的产品；夏日早晚，可选择SPF值为15～20，PA++的产品；外出旅游时，可选择SPF值为20～30，PA+++的产品；长时间停留在阳光下，如日光浴或处于雪山环境中，应选择SPF值＞30，PA++++的产品；对日光敏感或患有光敏性皮肤病的人群，则推荐使用高防护强度的产品。

3.防水性防晒产品的选择

夏天户外活动常常出汗，以及进行水下工作或游泳时，皮肤长时间受水浸泡，极易导致皮肤表面的防晒产品被稀释或冲洗掉，影响防晒效果。因此，在水下活动或易于出汗的环境中，应选择标识有防水、防汗性能的防晒产品。

4.成分和剂型的选择

痤疮肌肤的人群应选择以化学防晒剂为主、质地轻薄的防晒乳液；敏感性肌肤人群应选择具有防过敏作用、配方尽量简单的防晒霜或防晒乳液；油性皮肤人群可选择质地水润的防晒凝胶；干性皮肤可选择滋润性较强的防晒霜；中性皮肤选择范围较广，防晒霜、防晒乳、防晒凝胶等均可；混合性皮肤则应根据不同部位，按干性和油性皮肤选用原则，分别对待；防晒油一般用于涂抹身体暴露部位。

（摘编自《化妆品安全知识读本》 中国医药科技出版社出版 谷建梅主编）