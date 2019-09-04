低碳生酮饮食 营养师告诉你是怎么回事

最近，在健身圈里特别流行低碳生酮饮食减肥法，到底是怎么回事？广州医科大学附属第二医院营养科主任邓宇虹表示，这是一种限制碳水化合物尤其是糖摄入的饮食疗法，这种饮食最初是由医生用于治疗癫痫。

什么是生酮饮食？

传统的高碳水饮食：大量的碳水化合物，适量的蛋白质，适量的脂肪。

生酮饮食是这样的：大量的脂肪，适量的蛋白质，极少量的碳水化合物。

邓宇虹介绍，过去几年生酮疗法一直是营养界的热门话题。关于碳水化合物对增加肥胖率的负面健康影响已经出现了新的研究，许多研究发现高脂饮食也并不如原来想象的这么“坏”。如果不控制总热量，一味以碳水化合物取代脂肪，尤其是精致碳水化合物（如白米和白面）取代脂肪，更容易出现胰岛素抵抗，从而患上高血压、脂肪肝、糖尿病等代谢综合征。

所以，2015-2020年美国居民膳食指南取消了脂肪摄入的上限，科学家们认为：脂肪的种类比数量更为重要。而短期严格的低碳水化合物饮食，可能会使上述疾病好转。

生酮饮食怎么吃？

邓宇虹指出，生酮饮食可以吃肉、鱼、蛋、几乎所有长在地上的蔬菜、天然的油脂（黄油、猪油、椰子油）、某些坚果、某些奶制品、某些莓子等；不能吃（至少是要少吃）所有基于大米小麦的主食、所有根茎类高淀粉蔬菜、豆类、几乎所有的水果、甜食、酒精饮料等。

对于均衡、健康的饮食方式来说，这看起来比较极端，但生酮饮食的目标是使身体进入酮症状态，强迫身体燃烧脂肪而非碳水化合物。当我们摄入碳水化合物时，它们会转化为葡萄糖，作为回应，我们的血糖升高，胰岛素从胰腺释放出来。胰岛素是一种脂肪储存激素，过量的葡萄糖以脂肪形式储存：这是我们体重增加的原因之一。

生酮饮食的潜在“好处”：食欲变小；体重、体脂下降；头脑清晰（适应后）；精力旺盛（适应后）；情绪稳定；皮肤变好；性激素水平正常化；血糖降低；血压变低；血脂指标变得更健康。

生酮饮食适合你吗？

答案不是绝对的。生酮饮食已为癌症带来希望，但它难以维持较长时间。邓宇虹建议，生酮状态可以从药店购买酮尿试纸来检测，但是大多数人很难减少如此大量的碳水化合物摄入。与任何一个有效的治疗方法一样，生酮饮食也是有副作用的，但副作用不大，且容易处理，这需要专业的医生和营养师帮助您监测和处理。

她表示，人的身体适应生酮饮食通常需要4-8周的时间，在适应之前，由于代谢模式的骤然改变，各大脏器会很“不习惯”，从而导致身体大量的不适，通常我们称之为“酮症流感”(Keto Flu)——它其实并不是一种流感，却因有很多和流感类似的症状得名。可能出现的症状包括：恶心、呕吐、腹泻、便秘、疲劳、肌肉酸痛和烦躁情绪等副作用。但是，一旦度过这个阶段，大多数人都会感到精力充沛，更加灵敏。

虽然生酮副作用并不会影响每一个人，但需要注意的是，如果它确实对身体产生了影响，通过调整饮食结构会减轻这些症状, 如降低比例、减少脂肪摄入等。

邓宇虹强调：作为一个医学治疗方法，生酮饮食并不是一个简单的家庭自助方法。它需要经过严格的计算、充分的准备才能启动，而启动后的调整、长期随访也是确保成功和避免早期和长期副作用（如低血糖、腹泻、肾结石、骨质疏松、儿童生长发育迟缓）的关键。因此，请在医生和营养师的指导下实施。对于生酮饮食的患者，需要定期监测一些特定生化标志物，以跟踪进展和识别任何有害的代谢变化，如血糖、血脂、尿酮、体重。（羊城晚报记者 余燕红 通讯员 许咏怡）