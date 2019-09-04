争秋夺暑， 四款应节汤水共你选
处暑之后，由炎热的夏天逐渐向秋天过渡到凉爽的节气。广东省中医院珠海医院治未病中心主任成杰辉主任中医师介绍，台风过后，广东天气重回高温，大部分地区秋老虎肆虐，高温天气下人体容易出汗多，阴液耗，且温燥气候易伤阴津，容易出现皮肤紧绷、眼干涩、口唇及鼻咽黏膜干燥、大便干结难解等问题，此皆肺主皮毛、燥气伤肺之象。秋气应肺，肺喜润恶燥，此时饮食养生应当注重“清”、“润”，切不可过早进补，以免燥更盛。成杰辉主任为市民推荐几款此时适宜的汤方，看看哪一款更适合你。
沙参百合老鸭汤
【材料】：北沙参、百合、麦冬各30克，老鸭肉500克，陈皮5克，生姜2片。
【制法】：以上食材洗净后，一同入煲，加水适量，大火煮沸后，转成小火煲2小时，加盐调味即可。
【功效】：益胃生津、滋阴润燥。适合皮肤及口鼻黏膜干燥、大便干结之人。
川贝银耳鹧鸪汤
【材料】：鹧鸪300克、川贝、南杏各15克，银耳30克，蜜枣2枚。
【制法】：鹧鸪宰杀后洗净切块，其余食材洗净后一同放入煲中，加水适量，大火煮开后，小火煲2小时，加盐调味即可。
【功效】：滋阴润燥、化痰止咳。适合阴虚肺燥或温燥伤肺、咳嗽有痰之人。
白果腐竹糖水
【材料】：白果75克，腐竹40克，鸡蛋2个，冰糖适量。
【制法】：白果去壳，放入锅中加水煮开，捞出去衣去芯。腐竹用水泡开后切段，鸡蛋打散备用。将白果放入锅中，加水适量，大火煮沸后改小火煲30分钟，加入腐竹，再煮15分钟，倒入鸡蛋，最后加入冰糖调味。
【功效】：滋阴养颜、清热润燥。适合阴液偏虚或兼有肺热阴伤、肺燥干咳之人。
雪梨马蹄椰汁露
【材料】：雪梨100克，马蹄100克，椰浆350ml，冰糖适量。
【制法】：雪梨和马蹄洗净后去皮切粒，放入锅中，倒入椰浆和适量清水，大火煮开后改中火煮5分钟，最后加入冰糖即可。
【功效】：清肺润燥、甘凉生津。适合肺燥阴伤、咽干口渴之人。（陈映平、陈佳佳、宋莉萍）
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