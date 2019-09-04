秋季饮食少辛增酸，这款靓汤正合适
处暑后，早晚凉爽。广州市第一人民医院药学部中药师李欣指出，秋季养生，应注重“养”和“收”，在饮食上应遵循“增酸减辛”原则，适宜多吃酸味食物帮助收敛肺气，养护肝脏，减少辛辣食物。
乌梅银果排骨汤（3-4人份）
材料：药用乌梅15克、银耳1/4朵、苹果1个、南杏仁10克、排骨500克、生姜3片。
制法：先将材料洗净，银耳提前清水泡发，撕成小朵，苹果削皮切块；排骨斩大件，焯水；汤锅中加入适量清水煮沸，放入所有材料，武火煮沸后转文火煮1小时，食用前调味即可。
功效：养阴润燥、健脾开胃、生津润肺。
中医认为，乌梅味酸，入肺经功擅收敛肺气，且能生津，是固涩养阴解暑的佳品。银耳味甘质润，可滋阴润肺，益胃生津，对秋燥症颇具疗效。佐以润肺止咳的南杏仁，全汤清润可口，共凑滋阴润燥、健脾开胃、生津润肺之功效。
本汤品适用于阴虚有热、肺虚咳嗽、咽干口渴、大便干结等症。（张华、黄月星）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn