每天晨起排便，脾胃好

孩子的吃喝拉撒，每样都是大事。爸妈们是否注意过孩子的排便时间？通常来说，晨起后排便最好。

经过一夜的消化吸收，前一天吃进去的食物都已变成粪便储存在体内，起床所产生的“起立反射”，能增加结肠蠕动，产生便意。晨起后，孩子若能按时吃上早餐，因食物挤压作用而产生的胃结肠反射，也能加速排便。因此，晨起或早饭后按时排便，是清除身体毒素、让脾胃更健康的最佳方式。如果孩子每天能在此时排便是最好的，但如果早上不排便，或排便不规律、便秘，家长可以这么做帮助孩子“疏通”肠道。

起床后先让孩子喝点温开水；喝完水去卫生间“蹲一蹲”，即使没有便意，如果坚持每天固定时间如厕，身体会形成条件反射；适当适量给孩子吃点粗粮和粗纤维的绿叶蔬菜及水果；加大运动量，可以促进肠道蠕动；捏脊，用拇指指腹与食指、中指指腹对合，挟住皮肤并捏起，拇指在后，食指、中指在前，然后食指、中指向后拉，拇指向前推，边捏边向颈部走。

需要提醒的是，对于小婴儿，不管母乳还是奶粉，消化吸收比普通食物要快，所以他们大便的次数比较多，时间相对来说不固定。有的是边吃边拉，有的是吃完就拉，有的是吃奶后几个小时拉，也可能好几天才拉一次（攒肚）。只要宝宝吃得好，睡得好，没有其他不适，这些都属于正常现象。如果不放心，可以把手搓热了，给宝宝顺时针揉揉小肚子。▲