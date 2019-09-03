颈动脉B超，救了杭州大伯一命

上个月配药时医生如果没有提醒做那项检查，可能噩运就会降临，虽如今已化险为夷，但符大伯依然不敢去回想。他永远记住了那项救命的检查，叫颈动脉B超。

符大伯今年72岁，一个多月前，符大伯照例到浙江省立同德医院内分泌科配糖尿病药，测了血糖和血压，都控制得蛮好。“不知道为什么我最近时不时会头晕，休息之后倒是很快好转，体检也没查出原因来。”符大伯配好药还顺便咨询。“你体检时有做颈动脉B超吗？”“好像没看到有这个项目，重要吗？”“这是一根往脑子里供血的大血管，如果堵住了不够通畅，大脑供血不足就可能犯头晕。”经过医生的一番耐心解说，符大伯觉得很有道理，决定赶紧预约做检查。

检查结果着实吓人，符大伯右侧颈动脉已有90%堵塞。又赶紧去找该院颈动脉疾病专科门诊的林亦海副主任医生，再进一步做颈部CTA血管重建检查，综合评估，如果不加以干预处理，这根血管将在两三个月内完全闭塞。

林医生告诉他，手术的方法有两种，一种是大家熟知的放支架，把血管狭窄的位置撑开，以保证血流的通畅，另一种则是打开血管，把堵塞的“垃圾”彻底清除掉。且两种方法各有优劣，前者创伤小，但费用高，因堵塞血管的斑块仍在，5年内的复发率要比后者高出2~3倍，后者则费用相对便宜，清除病根也彻底，但创伤相对大，对患者的身体条件要求也更高。经过与病人及家属的充分沟通，最终定下第二套手术方案。

然而，事情一波三折，术前常规得做心脏B超，符大伯又查出了冠脉严重狭窄，且比颈动脉堵塞更加凶险。因此，经过综合评估，改成先做冠脉支架手术。常规这个手术后得吃药观察三个月后才能做别的手术，可符大伯的颈动脉等不了那么长时间，于是在术后一个月，林医生便冒着风险帮他做了颈动脉斑块清除手术。所幸，林医生经验丰富，加之术中比平时更加耐心、细致，符大伯最终有惊无险。

本报记者 何丽娜 本报通讯员 应晓燕