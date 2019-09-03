新学期来了，小心这些传染病找上门
新学期，作息时间的调整，学习任务的增加，秋季温差的变大，集体生活中人与人的接触密切，常常容易发生传染病疫情。
秋季常见传染病及预防：
1、诺如病毒感染等腹泻病
预防措施：加强饮食卫生，饭前便后要洗手，注意个人卫生。定期对餐具进行消毒。食品加工过程要注意生熟分开、食物及时低温妥善保存。不喝生水，不吃生冷食物，剩饭剩菜要加热彻底后再食用。教室内同学发生呕吐后，正确处置呕吐物。
2、手足口病
预防措施：尽量避免孩子与其他有发热、出疹症状的儿童接触，减少被感染的机会。养成良好的个人卫生和饮食习惯，饭前便后要洗手、勤洗澡。做好居家卫生清洁工作，孩子居住的房间要经常通风换气。孩子的膳食营养要合理搭配，保证充足的休息，增强自身免疫力。
3、登革热
预防措施：清除积水，消除蚊虫孳生场所。开学前14天内前往东南亚、南美、非洲及国内广东、云南、福建等地旅行的学生或教师，若出现发热、皮疹等症状要及时就医，并报告班主任或学校卫生老师。
4、季节性流感
预防措施：经常开窗通风，保持教室内空气流通；尽量避免去人群聚集场所；咳嗽、打喷嚏时应使用纸巾捂住口鼻，避免飞沫传播；经常彻底洗手，避免脏手接触口、眼、鼻；如出现发热、咳嗽、咽痛等表现应戴上口罩、及时就医，减少接触他人，尽量居家休息。及时接种流感疫苗。
本报记者 张苗 本报通讯员 严敏
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