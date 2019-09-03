猪肉市场打响“价格保卫战”

“几天不来，一斤排骨得25块钱了。要是想少买点，更贵，得29块钱！”家住丰台的孙先生上次买排骨的价格还是每斤20块钱出头，可眼看着价格就奔30块钱去了。

猪肉行情的变化，与老百姓的菜篮子息息相关。最近几个月，猪肉价格持续上涨。几千公里外的广西南宁，从本月起启动了猪肉“限购”，10个菜市场实行最高限价、每位消费者每天最多买二斤。类似的稳物价措施正在多地不断推出，一方面保障市场供应，一方面稳定猪肉价格。

新发地猪肉价同比涨七成多

家住大兴的蒲女士心里有本账：两个多月的时间里，一斤猪后腿肉的价格已经从10块钱涨到17块钱了。她家离新发地市场不远，这个价格是新发地市场里的价格，“换做普通超市，价格要更贵一些。”她说。

最近几天，记者走访本市多家超市、菜市场发现，肉摊上的五花肉、后腿肉、排骨等都在短时间内涨了不少。有商贩直言，批发价都在涨，往外卖的价格也自然得涨。8月30日，新发地市场白条猪批发平均价是15.25元/斤，比去年同期8.60元/斤上涨77.33%。

上涨的情况不只发生在北京一个地方。“没想到，买猪肉竟然跟买房子一样，实行了‘限购’！”几千公里外的广西南宁，从本月开始针对猪肉价格启动临时干预最高限价。根据限价通知书，10个市场的精瘦肉、五花肉、前后腿肉、排骨价格都被严格限定。之所以祭出“限价令”，是因为南宁当地猪肉价格大幅上涨。早在一个多月前，南宁市发改委价格监测中心就曾发布：从6月份开始，南宁市猪源紧缺局面呈现，价格开始回涨，7月中旬生猪和猪肉价格出现报复性反弹。

来自国家统计局的数据显示，今年4月到7月，猪肉价格分别同比上涨18.2%、14.4%、21.1%、27.0%，上涨趋势在8月仍然持续。农业农村部的数据也显示，白条猪价格已经连续13周上涨，从6月初的每公斤不到20元上涨到30元以上，达到每公斤31.08元，而这个价格和去年同期相比，涨幅超过了65%。

涨价势头已经有所收敛

猪肉价格为何会一路猛涨？业内分析，由于非洲猪瘟疫情大环境等因素的叠加影响，此前一些养殖户加速去产能，但对后期补栏积极性不高，信心不足，所以导致生猪存栏量减少，从而带来价格上扬。

记者发现，目前我国多地已经针对价格上涨出台应对举措。以实行限价的南宁为例，目前的价格基本都比前10日市场平均价降低了10%，同时每位消费者每日购买不超过1公斤。此举也让当地百姓能以相对较低的价格购买到猪肉。针对此次限价干预，南宁市发改委称，限价猪肉的供应量是根据全市前期市场需求量平均水平确定的。每个定点摊位供应1头猪，供应量较为充足，市民没有必要盲目“囤货”“抢货”。

北京新发地统计部分析，在上周后期，猪肉涨价的势头有所收敛，肉价略有回调。从这种走势来看，肉价继续上涨的空间已经不大。这是因为，如果价格继续上涨，消费会继续被抑制，需求也会下降，供求关系会出现重新调整，肉类消费会转移到禽肉等其它替代品上。

政策加码猪肉生产将扩大

尽管目前猪肉价格受到市场供给偏紧的影响有所上行，但积极因素也在显现。应对当前猪肉价格大幅上涨，相关部门已经开始采取强硬措施调控市场。随着扩大规模化养殖，保障市场供应，稳定猪肉价格，启动价格补贴机制等措施逐渐见效，猪肉价格有平稳基础。

国家发改委方面近日对外披露，为减轻物价上涨对困难群众生活影响，各地及时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，向符合条件的生活困难群众发放价格临时补贴。目前，已经累计发放金额大约24亿元。

与此同时，鼓励增加生产供应的一系列措施也不断推出。记者梳理发现，8月21日，国务院常务会议取消了生猪生产附属设施用地15亩上限，鼓励发展规模养殖，支持农户养猪；29日，商务部也对外称，将同相关部门适时投放中央储备冻猪肉和牛羊肉，增加肉类市场供应，同时还将按照市场化原则，继续鼓励扩大猪肉进口。

一些“生产大省”也在通过多个手段鼓励生产。江西省作为全国生猪产能大省和调出大省，承诺要在全国率先恢复生猪产能，力争2020年生猪存栏恢复到疫情发生前水平，生猪净调出量今年达1000万头以上；江苏省开始对具有种畜禽生产经营许可证的种猪场，以及年出栏5000头以上的规模猪场给予短期贷款贴息支持；浙江省将对年底之前购入种猪的养殖户，给予每头500元的补贴；今年下半年，黑龙江省将制定出台规模猪场贷款贴息、种猪场保种等政策措施，促进生猪生产加快恢复。

北京工商大学商业经济研究所所长、教授洪涛分析，市场经济常态之下，居民对于猪肉价格的上涨不必过度恐慌，避免给投机、炒作等金融性因素的影响制造空间。（记者 曹政 实习记者 杨天悦）