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男性结婚获益更多

2019年09月03日07:47 来源：人民网-生命时报

　　现代社会压力繁多，身边能有配偶的支持和照料是一件幸福的事。美国耶鲁大学公共健康学院在《健康心理学》杂志上发表的一项新研究表明，男性在婚姻中获益多于女性。

　　研究员琼·莫宁教授邀请98对老年夫妻参与问卷调查，旨在了解他们的健康状况、压力情绪以及婚姻关系。随后，参试夫妻根据随机分派的四种情境进行讨论，分别是：夫妻双方互不照顾或支持对方；只有妻子得到照顾与支持；只有丈夫得到照顾与支持；双方都得到对方的照顾与支持。情境讨论期间，研究人员监测参试者的血压和心率，记录他们描述的自身感受。根据预想，夫妻相互照顾时双方的血压和心率都会降低，但实际发现，只有丈夫受到照顾时感受较好，妻子接受来自丈夫相同水平的照顾时，虽然夫妻感觉更加亲密，但双方的心率持续升高，妻子内心感受并不佳。

　　研究人员猜测，上述结果可能源于传统观念和社会属性作用。一般来说，丈夫获得妻子的照顾时不会感到任何压力，因为他们已经习惯了日常生活中被照顾；相对而言，妻子不期望也不习惯被丈夫照料，因此这会使她们感到不舒服。新研究结论有助规划更加有效的患者照料方式，以促进婚姻中双方的健康水平。▲

　　（徐 蔓）

(责编：许晓华、杨迪)


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