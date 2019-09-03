“吃饭打卡” 催吐依赖者抱团自救

有这样一群人，她们为了减肥，采用催吐的办法，甚至干脆选择用洗胃机洗胃。长此以往，身体出现了各种副作用。专家表示，催吐减肥百害而无一利，不仅不减肥还会上瘾，甚至会丧命。

为达“完美”跌入黑洞

97斤的小星（化名）给自己定的减肥目标是82斤-84斤，在她看来154cm的身高97斤就属于胖的范畴了。4月份，19岁的她体重忽然从79斤暴增到95斤，而原因正是暴饮暴食。

对于催吐减肥法，小星称自己是无师自通，学到了这个方法，“吃了不吐出来就感觉要变胖。”暴食后带来的负罪感让她依赖上了催吐，吃撑了就吐出来，已经形成习惯的她一天要催吐两三次。

与小星差不多大的小平（化名）手动催吐不到两个月，身体就出现了问题：掉头发、黑眼圈特别重、嗓子变哑、心悸。

相比前两人，1993年出生的小安（化名）因为催吐甚至出现过自杀的念头，已经有四年催吐史的她每天的状态就是吃了吐、吐了吃，“吐的时间久了，身体已经不能自主消化了，不吐就会难受。戒也戒不掉，一天至少吐一次，最多时达到四五次。”

加入网络互助群组自救

鉴于身体出现的异常，一些催吐依赖者正在试着慢慢戒掉催吐，他们加入了暴食症互助群，在拯救自己的同时也在劝别人不要催吐。

小安也是互助群的成员之一，身体状况不断恶化的她同时也在寻求医生的帮助，目前正在吃中药调理身体。

北京青年报记者搜索发现，此类互助群不在少数。小星和小安所在QQ群群主成立这个群的原因就是想用自己的经验拯救暴食者。该群主本来在浙江一艺术学校学习美术专业，后来通过自学和网络教育课程学习心理学，主攻暴食症神经性贪食症的治疗方向，她现在除了安排好自己的学业外，每天会整理相关文章供大家学习和参考，“以亲身经历帮助你接纳自我，告别暴食重塑生活。”这是她在自己QQ账号上的状态签名。

“暴食症扫码进群，打卡好好吃饭”，在豆瓣名为“暴食催吐”小组里，不乏这样下定决心戒掉催吐的帖子，他们深受暴食催吐的困扰，在网络上寻求慰藉和“互相监督”。

专家解读

催吐减肥百害无一利 进食障碍积极治疗可以痊愈

据北京友谊医院急诊科副主任医师张寒钰介绍，对于减肥人士来说，催吐是为了让人体减少食物的吸收，但是这不仅不能达到减肥的目的，反而对身体造成多重损害。催吐减肥的人会出现胃食管口和咽部黏膜损伤出血；长期催吐患者还会出现神经系统症状，甚至肢体不自主运动，意识改变、神志不清。

她还称，除了想用洗胃变相催吐的极端个例，大部分人是因为过度减肥身体出现电解质紊乱、贫血、肝、肾等脏器功能损伤后来急诊进行治疗。当然，如果是因为中毒进行催吐，是有积极作用的。

张寒钰医生还表示，从她接治过的病例来看，催吐减肥以青少年及青年女性为主，其中最小的15岁。患者呕吐后带来的饥饿感会令其暴饮暴食，暴饮暴食后因有负罪感，就会自行手扣咽部呕吐，呕吐后不进食，所以在早期暴食和厌食症状会重叠出现，后期厌食会比较常见。

北京大学人民医院消化科副主任医师彭涛也介绍道，因减肥反复催吐会导致贲门松弛，增加胃食管反流的风险，胃内的胃酸和胆汁会损伤食管粘膜；呕出物也可能会误吸进气管，引起窒息。

安定医院精神科副主任医师张玲介绍到，暴食症和厌食症等进食障碍属于心理疾病，好发于青少年和年轻女性，是以进食行为异常，对食物和体重、体型过度关注为主要特点的一组疾病。

社会因素在进食障碍的发病中有重要作用。以“瘦”为美给女性带来了巨大压力，她们更可能去控制自己的体重来让自己更加完美，因而发展成为进食障碍。

厌食症患者强烈恐惧体重增加，对体重和体型极度关注，有意去降低自己的体重，从而导致机体营养不良。厌食症最大特点是体重过低，由于营养不良或其他并发症导致的死亡率高达5%-20%。暴食症患者则反复暴食，却不采取抵消体重增加的行为，暴食症患者容易出现肥胖。对于这类患者早期积极治疗是可以痊愈的，目前主要的治疗方法包括营养治疗、药物治疗和心理治疗，而心理治疗是首选，如改变内在认知、转移注意力、自我安抚等方法。文/本报记者 宋霞

见习记者 韩世容 实习生 杨彦帆 钱嘉鑫

统筹/张彬