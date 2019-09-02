第三届北京协和下丘脑—垂体—性腺疾病高峰论坛在宜昌举办

8月31日，由北京协和医院内分泌科性腺组、北京协和医学院培训中心主办，宜昌市第一人民医院协办的“第三届北京协和下丘脑—垂体—性腺疾病高峰论坛”在宜昌举办。

北京协和医院内分泌科伍学焱教授表示，从生长到发育，再到生育，是生生不息的生命长河，而“下丘脑-垂体-靶腺”的内分泌轴系，则发挥着信息传导的“桥梁”功能，与生命延续、生殖健康、生长发育息息相关。

本次会议的一大亮点是，报告团队通过大量真实可靠的案例与临床数据，针对生长发育与生殖、下丘脑垂体疾病、激素和代谢、肠道菌群和抗衰老等专题进行了探讨和交流。

在伍学焱团队带来的临床案例中，一位患有垂体前叶功能减退的患者在成年后便停止了生长激素治疗，后来患有严重肝硬化，医生建议做肝移植，但伍学焱团队发现，该患者成年后罹患肝肺综合征的原因在于中止生长激素治疗，经过生长激素治疗后，患者病情缓解，逐渐恢复到正常水平。

“生长激素是伴随人体终生的一类激素，治疗也应该是坚持终生的。生长激素除了有促进青少年的身高增长作用之外，还对成年人的物质代谢产生重要影响。”伍学焱介绍。

据了解，伍学焱教授带领的团队多年来致力于低促性腺激素性性腺功能减退症和垂体柄中断综合征等疾病的研究。过去，垂体柄中断综合征患者的发育异常和生殖问题曾被认为是基因问题所致，伍学焱团队经大量临床研究发现，约98%的患者是因为分娩中垂体受到机械性损伤，并由此提出激素替代疗法，重建垂体功能，让患者实现从生长到发育再到生育的跨越。

“我们的研究不应该仅仅是跟着国外的屁股后面走，中国的临床医生相比国外同行有更多的病例资源优势，因此，我们要有自己的想法和创新，提出新的理论和研究方向，更好地推进实现健康中国目标。”伍学焱说。（邓睿）